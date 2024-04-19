小心！ 詐騙氾濫時代 台灣出現首例用「入金機」洗錢

image source：FB／CIB局長室

文／陳宣懿

台灣出現首例詐騙集團用「入金機」來洗錢！刑事局日前兵分兩路破獲洗錢機房，揭露花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元，遭移送偵辦。這起案件較特別的是，詐騙集團向保全公司租用入金機，如同只有存款功能的ATM，規避銀行查核，不法金流逾8千萬元以上，李振瑋目前以100萬元交保。《網路溫度計DailyView》帶您了解最新案情進度。

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入金機由銀行、保全公司提供 常放在百貨公司、醫院

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/04/15～2024/04/16）統計調查，入金機近兩日探索概念，出現「百貨公司、金管會、林志吉、花蓮市代會主席涉案」。銀行提供的入金機通常是放在現金流較大的客戶那裡，像百貨公司、賣場、醫院，必須要做相關的客戶審查，像是營業規模、設置必要性才能設置。

入金機是什麼？金管會：像可存現金的「保管箱」

入金機分為「即時入帳」與「非即時入帳」。銀行設的入金機才可能即時入帳，可以遠端查詢金額，保全公司租借的入金機無法做到即時入帳。金管會銀行局副局長林志吉指出，入金機與存款機不一樣，入金機比較像是一個可存現金的「保管箱」，沒有直接存入帳戶的可能性。林志吉表示，數年前調查，國內僅5、6家銀行有提供入金機給客戶，合作對象均為醫院或百貨公司，針對此案是否有銀行涉入，將再了解。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月15日至2024年04月16日。