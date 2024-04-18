交友服務糾紛多 綠委籲謹慎簽約

民進黨立委何欣純、陳素月與邱志偉18日呼籲政府儘速制定定型化契約範本，保障民眾消費權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「交友服務公司簽約陷阱多，民眾需要小心，政府也要儘速制定定型化契約規範，保障消費者權益！」民進黨立委陳素月、何欣純與邱志偉18日召開記者會，呼籲民眾參加交友服務時，須小心簽約。何欣純強調，「無擔保消費分期付款」就是本票，民眾應謹慎簽約。對此，內政部承諾會儘速修法，公布定型化契約範本。

「交友服務」是指業者提供服務媒合雙方認識、交往，進而收取對價的行為，包括婚友社、聯誼社團與交友公司等，線上的交友服務則大多以交友軟體為主，但實體的婚友社也會透過網站處理線上業務。

注意分期付款陷阱

陳素月表示，近來交友服務所衍生的消費糾紛頻傳，全台高達331件、彰化就有21件，在全台名列前五。她表示接到很多民眾陳情，交友公司透過誘導式契約、簽訂「無擔保消費分期付款」等行為，讓民眾想要解約時需付高額違約金，例如有服務8萬，違約金竟高達6萬的狀況。

「無擔保消費分期付款就是本票，民眾不要隨便亂簽！」何欣純強調，台中95件相關糾紛是全台之冠，因此她提醒消費者在簽約時一定要小心，她也呼籲內政部儘速公告「交友服務定型化契約」，讓消費者權益受到保障。她提醒說，很多顧問公司會誘導消費者先簽約，還說可以隨時取消都是不對的，消費者不要上當。

會儘速提出契約範本

邱志偉則指出，除了實體平台，網路交友糾紛也很多，內政部是交友相關服務的主管機關，呼籲儘速提出「交友服務定型化契約應記載及不得記載事項」，行政院也要針對網路糾紛提出補救機制。

另外，何欣純提醒，很多民間融資公司都開始處理「無擔保消費分期付款」業務，補習班、瘦身美容與交友服務最常使用，其中恐牽涉詐騙，盼政府打詐專法也要因應。

對此，內政部戶政司專委潘營忠回應說，目前在網路交友方面可能還有些爭議，但相關案件已經送到行政院，正在等待審核中。不過行政院消保處副處長陳星宏現場直接回應內政部說，行政院已經授權將所有業務交給內政部管理，盼在網路交友部分能早日定案。

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