影／男透早喝加料保力達 騎車自摔爬不起...巧遇熱心警這下慘了
蔡姓工地男工人昨天到台南市海安路吃鮮美魚湯後，巧遇友人喝了保力達加米酒，涉嫌酒後騎乘機車行經南華街車行不穩，擦撞路旁店家招牌後自摔倒地。巡邏車恰巧經過，員警一見蔡倒地急忙下車攙扶，聞到他滿身酒味，酒測值每公升1.34毫克，警詢後依公共危險罪嫌法辦，蔡還無照駕駛一併舉發開罰。
45歲蔡男平時在工地做雜工，昨天上午9點多前往海安路某魚湯店品嘗鮮美魚湯，一時興起還與友人喝了2杯保力達加米酒，酒足飯飽騎乘騎車準備返回府前路住處，不料從南華街轉彎府前路時，擦撞到路旁店家招牌自摔倒地，原急忙想爬起卻為機車壓住一時無法起身。
恰巧台南市警二分局中正派出所警員林永謙等人開著巡邏駕車迎面而來，一見蔡自摔立即停車趨前攙扶及幫忙，但靠近扶起身後馬上聞到蔡滿身酒味，經告知權益後酒測，酒測數據每公升1.34毫克，蔡於2019年10月曾酒駕遭送辦，駕照經註銷在案。警方當場將蔡逮捕帶回依公共危險罪嫌送辦外，無照駕駛部分也並予舉發重罰及當場移置保管機車。
市警二分局表示，酒後駕車嚴重危害道路安全，今年迄今二分局計已取締酒後駕車182件，呼籲民眾如有飲酒應善用計程車及或指定駕駛人接送，切勿心存僥倖醉酒上路。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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