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杜絕電信事業成為詐騙溫床 藍委提修法加重罰則

中央社／ 台北17日電

國民黨立委葉元之（左起）、黃健豪、徐巧芯、羅廷瑋上午舉行「NCC委員淪二類電信詐騙門神? 政府打詐攏係假！」記者會，痛批NCC前委員蕭祈宏擔任詐騙集團顧問，NCC不能置身事外。聯合報記者陳正興／攝影
國民黨立委葉元之（左起）、黃健豪、徐巧芯、羅廷瑋上午舉行「NCC委員淪二類電信詐騙門神? 政府打詐攏係假！」記者會，痛批NCC前委員蕭祈宏擔任詐騙集團顧問，NCC不能置身事外。聯合報記者陳正興／攝影

近期破獲詐騙案接連發生第二類電信事業者參與其中，國民黨立法院黨團今天表示，國民黨立委已提出電信法第63條及第64條條文修正草案，盼對違法業者加重罰則，杜絕電信事業成為詐騙溫床。

雲林地檢署日前破獲車手集團以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡，意外查出前NCC委員蕭祈宏擔任集團顧問，檢方昨天以違反公務員服務法將他起訴。

國民黨團今天召開「NCC委員淪二類電信詐騙門神？政府打詐攏係假！」記者會，黨團副書記長徐巧芯及立委黃健豪、葉元之、羅廷瑋出席，呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應進行內部全面清查，避免有內鬼與詐騙集團互通資訊，並檢視現行法令規範是否有漏洞，趕快將破網補好。

黃健豪指出，詐騙集團猖獗，熟悉了解電信事業的操作，懂得如何規避相關法律，製造斷點讓檢警追查不易。他呼籲，稅捐單位也應積極追查資本額在短時間暴增的電訊業者。

葉元之表示，蕭祈宏疑任二類電信顧問遭起訴，NCC要自清，不可一副事不關己的態度。

羅廷瑋說，詐騙案件每天無時無刻出現在身旁，政府應儘速解決詐騙猖獗的問題。

徐巧芯表示，國民黨立委已提出電信法第63條及第64條條文修正草案，盼對違法業者加重罰則，杜絕電信事業成為詐騙溫床，將在近期進行審查，讓犯罪者獲得更重的懲罰。

鑒於刑事局統計民眾遭詐財損連年攀升，且近期破獲詐騙案接連發生第二類電信事業者參與其中，負責人經正當程序取得營業執照後，以提供門號等方式與詐團合作，但現行違反規範罰鍰金額遠不及不法得利的零頭，無實質遏阻作用，為杜絕電信事業成為詐騙溫床，徐巧芯等立委提案修正電信法第63條及第64條條文，包括將現行較低的裁罰金額新台幣20萬元以上100萬元以下罰鍰，提高為100萬元以上500萬元以下罰鍰。

NCC 國民黨 詐騙集團

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