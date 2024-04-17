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死刑是否合憲下周言詞辯論 憲法法庭搬救兵：甭管政治人物抗議

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

憲法法庭23日將就死刑是否合憲行言詞辯論，法務部昨送出言詞辯論意旨書，堅持死刑制度合憲，並舉世界各國為例，指死刑是重大爭議問題，應由代表民意的立法機關形成共識，非透過司法逕行決定。但憲法法庭今即搬出來台的捷克憲法法院院長Josef Baxa之語，稱憲法法院審理案件時，應不受政治人物強烈抗議、頭條新聞，或聚集的群眾左右。

士林地院法官李昭然墜樓死亡，法院體系工作負荷超量引發不滿，司法院長許宗力的行政領導也飽受批評，尤其他12日發出「給法官的一封信」細數政績、15日赴士院慰問卻說出「要多多參與戶外活動」、「不要把自己整天綁在在辦公室」等話讓法官們傻眼，要求下台的聲浪此起彼落。

而早在此前，許宗力是否該隨蔡英文去職、卸任前開「廢死辯論」是否有正當性的爭議未從停歇。

法務部主張，大多數國家是透過立法或修憲程序廢除死刑，經由憲法法庭直接宣告死刑違憲極為少數，而這些國家解釋死刑違憲也具共通背景，即立法、行政機關間「有一致共識」或「至少無對立立場」，如匈牙利、立陶宛、南非等釋憲前後，立法、行政機關對於廢除死刑已有相當程度共識。反觀我國立法、行政機關尚未形成共識，民意有超過八成反對廢除死刑，不應透過違憲審查方式廢除死刑。

但憲法法庭今天發出捷克憲法法院院長Josef Baxa訪台的新聞稿，字裡行間充滿弦外之音。

新聞稿中提到憲法法院的角色定位，以Baxa話來說「憲法法院審理案件時，不能重視其『受歡迎程度』，而必須以『正義』為指導原則，不受裁判可能產生的影響、政治人物的強烈抗議、頭條新聞，或聚集的群眾所左右。」

另外也引述「憲法法院應瞭解其在解決政治問題上的輔助角色，當被要求做出決定時，則必須充分發揮其權威，理性、公正並有充分的論據」。

當立法委員質疑死刑存廢，應以社會當下的共識為主要依據，並回歸有民意代表性的國會來定奪；法務部也認為驟然宣告死刑制度違憲，恐引發國內社會對立及衝突時，憲法法庭的新聞稿卻間接透露「不能只審受歡迎的案子」、「不受政治人物強烈抗議」、「不用管新聞」、「不用管民眾」的訊息，又引發不食人間煙火之議。

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捷克憲法法院院長 Josef Baxa （左8）偕同副院長 Vojtěch Šimíček (左7)、Kateřina Ronovská (左9)，以及秘書長 Vlastimil Göttinger (左6)、國際交流處處長 Pavel Dvořák (左5) 16日至憲法法庭進行司法交流。記者王宏舜／翻攝
捷克憲法法院院長 Josef Baxa （左8）偕同副院長 Vojtěch Šimíček (左7)、Kateřina Ronovská (左9)，以及秘書長 Vlastimil Göttinger (左6)、國際交流處處長 Pavel Dvořák (左5) 16日至憲法法庭進行司法交流。記者王宏舜／翻攝

憲法法庭 死刑 法務部

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