生母、同居人聯手把2月兒害殘 推稱玩「飛高高」下場出爐

戴姓女子生的男嬰未滿2月，卻和邱姓男友劇烈搖晃、甩丟、按壓他，男嬰遭虐負傷，2022年1月間癱軟無力。戴女送醫，長庚醫院發現男嬰心跳停止，且顱內出血、肋骨斷裂，得長期臥床，現今醫學也無法治癒。邱辯稱和男嬰玩「飛高高」，桃園地院依對兒童傷害致重傷害罪分別判邱、戴女7年與7年10月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴，維持原判。

邱（24歲）與戴女（22歲）交往，戴女在生完小孩後，3人同住在桃園市大園區。2022年1月28日早上，消防救護人員接獲通報，指有男嬰受傷，他們立即將男嬰送往林口長庚醫院急救。男嬰不僅被診斷出全身是傷、視網膜出血，右側第4至6節肋骨骨折，且疑似腦傷致癲癇、發育不良，治療後仍全身偏軟，無法抬頭、伸手抓物與追視。

這對情侶都否認傷害男嬰。邱辯稱可能是和男嬰玩「飛高高」時搖晃，還有拍頭，他覺得擺盪幅度是「一般正常幅度」，沒有其他動作；男嬰喝完奶還是一直哭鬧，他有壓肚子，看男嬰把牛奶吐出來會不會比較舒服。

戴姓生母則說，事發前幾個禮拜，她把兒子抱起來餵奶，那時有搖晃。律師辯稱男嬰出生時有產瘤，依林口長庚醫院回函可知男嬰本身就有腦部舊傷，舊傷應是生產時即存在，非邱、戴女「飛高高」所致。

桃園地檢署詢問林口長庚醫院若將男嬰高舉搖晃，會否出現診斷書上的傷勢？醫院答稱，從整體傷勢評估疑似受虐性腦傷及嬰兒搖晃症的可能性極高，依臨床經驗，男嬰傷勢需經劇烈搖晃，甚至甩丟才可能造成。這對男女遭檢察官起訴。

桃園地院審理後認為，戴女身為生母，邱為同居人，本來應悉心養育男嬰，結果卻對沒有反抗能力的男嬰施暴，還造成現今醫學所無法治癒的重傷害，被害人日後生活不易，尤其戴女還是親生母親，犯行不該。桃院認為在檢察官起訴後，兩人仍不承認有凌虐情事，且法院審理時也未悔悟，沒有減刑餘地。