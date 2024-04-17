人妻po女兒慶生文 小三囂張留言「你老公早背叛你了」下場曝

一名人妻指控丈夫外遇酒店妹，且小三還大膽地在她幫女兒慶生的Instagram文章下方留言，「你老公早就背叛你了」，且小三還恐嚇散布丈夫的裸照，人妻憤而向丈夫、小三求償。台北地方法院判丈夫、小三應連帶賠償25萬元，可上訴。

人妻主張，她和丈夫結婚多年、有3名小孩，丈夫和酒店妹過從甚密，逾越一般朋友社交的行為；她2021年11月初，因小三在她IG替女兒慶生的文章下，留言「你老公早就背叛你了」，才知道兩人發生婚外情。

人妻指出，小三為了讓丈夫離婚，恐嚇丈夫給錢，否則要散布裸照，還將丈夫裸照傳給她，並張貼在她臉書留言板、公司Google評論區，請求丈夫、小三連帶賠償100萬元。

小三反駁，她和男方成為朋友後，對方因夫妻感情不睦而向她訴苦，並展開單方面追求，過程中男方也有送她禮物，但她始終沒有想成為情侶的意思。

小三指出，男方事後畏懼被妻子發現，而急著想和她切割關係，她見對方反悔原先答應要送的禮物，又想撇清關係，自覺被戲弄，才會到妻子文章留言，而她也非一開始就知道對方有配偶。

男方則沒有提出任何陳述；法院認為，小三開庭期間曾說，她就算有傳送男方上半身沒穿衣服的照片，不代表兩人有發生關係，且兩人是2021年初交往到她到妻子文章留言為止，可見小三坦承和男方交往。