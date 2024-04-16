中油湖西油庫漏油6萬公升 2主管隱匿1年今判決結果出爐

澎湖縣中油「湖西油庫」7年前發生油槽洩漏，油庫經理曹堆容及管理師楊龍淵涉嫌隱匿未報，汙染澎湖水域，其中一次漏油事件，兩人被判1年4月、1年6月確定，第二次漏油未報部分，高雄高分院更二審今維持判決無罪，仍可上訴。

判決指出，曹堆榕為中油品行銷事業部嘉南營業處馬公行銷服務中心經理，楊龍淵則為湖西油庫層級最高的負責人。

2017年6月、11月間，湖西油庫兩度漏油，共洩漏無鉛汽油6.3萬公升，但曹男、楊男兩人卻涉嫌隱匿未報，讓大量汽油流入地表，汙染廠區外地下水體和土壤。

同年10月間，台電人員在油庫附近作業時，聞到濃烈汽油味，經通報湖西油庫後，楊先與台電人員會勘，但楊明知油庫已洩漏，卻拒絕通知環保局，還謊稱是管線剛更新，不可能是油管洩漏。

台電擔心發生工安事故，發文給馬公行銷中心重視，曹卻回文強調「該管段無漏油」，並未向環保局通知，暗自完成油槽修復。

兩人隱匿漏油長達1年，直到隔年7月澎湖地檢署接獲檢舉，調查後才發現兩人涉嫌隱匿，大動作至油庫搜索，清查漏油共造成6萬8千多平方公尺面積受波及，全案爆發後，時任中油董事長戴謙及經濟部政次曾文生親赴澎湖道歉，賠償4千多萬元。

曹堆容及楊龍淵因涉嫌隱匿汙染澎湖水體，被澎湖地檢署依水污染防治法起訴，歷經多次審理，更一審依水汙染防治法，合併判曹1年6月、楊1年8月徒刑。

最高法院審理後，針對第1次漏油部分，判處曹有期徒刑1年4月，楊1年6個月定讞，第二次漏油則發回更審。

高等法院高雄分院更2審上午宣判，認為此次漏油與第1次漏油有關，判決兩人無罪，仍可上訴。