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酒駕致死認罪又和解 國民法官參審案二審改判5年半

中央社／ 記者劉世怡台北16日電

李姓男子涉酒駕致人死亡，成台北地院首件國民法官參審案，判刑7年2月。二審台灣高等法院今天考量李男認罪、與死者家屬達成和解等，量刑因此改變，改判5年6月。可上訴。

李男今天到庭聆判，於還押時面對媒體提問，不予回應。

二審審判長遲中慧宣判時指出，原判決刑度撤銷，改判5年6月，主要在於李男後來有與死者家屬和解，已部分履行賠償金額。

遲中慧指出，李男辯護人請求法院判刑4年，但合議庭考量，李男是在高院最後一刻才承認犯罪，且犯罪行為是酒後駕車造成被害人死亡，若判刑4年太輕，在尊重原審國民法官參審情形下，改判李男5年6月，全案可上訴。

全案緣於，李姓男子去年酒駕競速，在台北市忠孝東路車行地下道發生車禍，造成1人死亡，被檢方依酒駕致死罪起訴，成為台北地方法院首件國民法官案件。

一審台北地方法院國民法官法庭宣判，依李男自白，稽核檢察官提出各項書證、物證後，認定李男確有酒後駕車致人於死犯行；合議庭認定李男不符自首要件，判處7年2月徒刑。

案經上訴，二審台灣高等法院審理期間，李男主張，對於罪名及犯罪事實不爭執，他都認罪，僅對於有無適用自首及認為原審量刑過重，請求輕判。法官另排定李男與死者家屬調解，雙方達成新台幣450萬元和解。

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李男（左）無照酒駕撞死人，台北地方法院國民法官庭判他7年2月徒刑，案件上訴台灣高等法院，李以450萬元與被害家屬和解，二審今改判5年6月刑，成國民法官上訴後改判的首例。資料照片。記者許正宏／攝影※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
李男（左）無照酒駕撞死人，台北地方法院國民法官庭判他7年2月徒刑，案件上訴台灣高等法院，李以450萬元與被害家屬和解，二審今改判5年6月刑，成國民法官上訴後改判的首例。資料照片。記者許正宏／攝影※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民法官 酒駕

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