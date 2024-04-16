許宗力赴士院慰問 火上澆油

日前法官墜樓引爆基層法官對司法院的不滿怒火，司法院長許宗力昨到士林地院關心慰問。記者林伯東／攝影 士林地方法院法官李昭然墜樓引發法界之怒，怒火燒向司法院長許宗力；許宗力昨走訪士院，提醒基層法官注意身心健康，多參加戶外活動，「不要整天綁在辦公室」。法官們提出書記官流動快、法官遭停職或退休，人力未補齊，長期人力不足，根本趕不上案件成長速度，司法院承諾研擬相關因應措施。

資深法官說，士林地院法官、書記官皆人力不足，影響承辦案件量；書記官今年少約十人，有人到職數天就離職；書記官流動快，人力吃緊是「隱憂」，沒有書記官協處，案件難正常運轉。

法官人力短缺五人，蔡明宏因案停職、一位法官支援簡易庭、二位法官退休，加上李昭然，都需盡速補足。

許宗力昨走訪士院簡易庭、刑庭、少家庭、民庭，也在李昭然辦公室內約五分鐘。他說請大家多注意身心健康、參與戶外活動，不要把自己整天綁在辦公室。有法官批他又發言不當，不食人間煙火。

一名最高法院法官質疑，許有認真想法官為何不出去走走嗎？另名法官直言，就是工作負荷才無暇注意身心健康、無法從事戶外活動；司法首長義務是幫助改善工作環境、合理化案件負荷，而不是告訴法官「你沒注意身心健康，沒從事戶外工作」。

一名新北地院法官說，以新北院為例，法官一個月案量幾乎是一個上班日至少要產出一件判決，除了複製貼上，有什麼方法可以那麼有「效率」？他也指低薪且事務繁重的書記官頻繁離職，司法院從未注意這個問題。

李法官辦公室已熄燈，門口放置悼念鮮花，許宗力已至靈堂上香，家屬訂五月三日舉行告別式。

司法院昨表示，已與行政院協商，研擬修正法院組織法等，希望爭取更多人力投入審判業務，減輕同仁工作負荷；另也研議放寬相關管考規定。