彩券行已婚闆娘染包牌人夫 傳裸照、車內調情害正宮血崩挨告

台中市已婚葉姓女子經營彩券行，與一名育有子女的人夫因包牌群組而認識，雙方發展不倫戀，人夫正宮前年間發現丈夫被葉女丈夫提告侵害配偶權，才知丈夫與葉女有染；葉女以事後內分泌失調、子宮血崩、憂鬱症等理由，向葉女求償100萬元，葉女雖否認知道人夫已婚，但不被法院採信，法官判葉女賠30萬元，可上訴。

判決指出，葉姓女子是彩券行闆娘，前年間因包牌簽注群組，認識已婚、育有子女的一名人夫，雙方後來發展出婚外情，傳送裸照、開車送車，以及車內調情等不雅行為，葉女丈夫發現後，向人夫提出民事告訴，人夫正宮看到法院文書後，才知道丈夫與彩券行闆娘有染，氣得也對葉女提出民事告訴。

人夫正宮向台中地院提告，主張得知丈夫與葉女有染後，陷入情緒低潮，無法工作，出現生理期異常、子宮血崩、內分泌失調、情緒憂鬱、崩潰的狀態，造成身心莫大傷害，因此求償精神慰撫金、醫藥費一共100萬元。

葉女在法院審理時辯稱，承認有與人夫交往一小段時間，但對於人夫已婚一事並不知情，而且人夫正宮求償金額過高。