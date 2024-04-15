移民署推「行動自然人憑證」 即日起可上網查有無被限制出國
移民署今天正式宣布推出「行動自然人憑證」服務，國人或外籍人士只要在手機或平板等行動裝置下載「行動自然人憑證」APP 並完成註冊，就可以線上申辦入出國日期證明書、查詢有無被限制出國等服務項目，不用勞途奔波臨櫃申請，也免除實體自然人憑證卡需搭配讀卡機及記憶卡帳號密碼等限制。
移民署指出，原本要申請入出國日期證明書，或查詢有無被限制出國，只能透過「臨櫃申請」或利用實體自然人憑證卡「線上申請」等2種方式辦理，不過自即日起，可以使用行動自然人憑證快速完成身分驗證，大幅縮短流程並提升便利性，民眾如有相關需求，請至內政部移民署全球資訊網（https://immigration.gov.tw）提出申請，歡迎多加使用。
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