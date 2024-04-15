酒駕男遭攔怪家人不載他 怒砸「珍奶」員警險遭波及

高雄43歲李姓男子酒後騎車被警方盤查，李男家屬接到電話後趕到現場關心，但家人一到場，李卻拿珍奶砸向家人，質疑是家人不願出門載他，才害他冒險騎車被攔；不過遷怒家人仍得乖乖受檢，李呼氣酒測值達每公升0.53毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

鼓山警方局表示，前天凌晨3時38分許，旗津分駐所警員蔡宜哲、校世芬巡經中洲三路時，發現李男騎車搖搖晃晃，隨即上前將李攔下，一靠近李男，就聞到李散發酒氣。

兩名員警要求李男受測，他自知酒後飲酒理虧，全程配合酒測，盤查期間，李男家屬得知李酒駕被攔，於是趕到現場關心。

沒料家人一到場，李卻瞬間翻臉，拿起機車上的珍珠奶茶砸向家人，一旁的員警還險些受到珍奶波及，員警追問李為何動怒，李男吐露不滿，稱他喝酒後請家人來載他，誰知道卻被拒絕，害他冒險酒後駕車。