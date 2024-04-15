越南移工21刀殺死同鄉女友 「語言問題」不走國民參審

越南籍阮姓男子質疑同鄉的阮姓女友出軌，持刀砍21刀殺死阮女，案發後阮男躲在鳳山溪畔橋下被逮，雄檢偵結，今年初依殺人罪嫌起訴，並依國民法官法進行審理，不過法院協商後，考量審理須仰賴翻譯，若通譯程序掌握有落差，恐難使國民法官聚焦審理，裁定不行國民參審。

阮姓男子（26歲）與同國籍的阮姓女友（22歲），前年8月經仲介來台，分別在屏東、高雄工作。

去年8月28日下午，阮男到高雄找阮女，兩人投宿鳳山區某旅館，2人卻在旅館內爭吵，阮男憤而持水果刀刺殺阮女胸部、頭部和手腳後，丟下放在旅社門口的機車，拔腿逃逸。

警方據報到場，將傷重的阮女送往國軍高雄總醫院急救，隔天凌晨零時44分不治。經法醫相驗，頭、胸左右手合計有21處刀傷，最深達肺部。

警方沿途調閱相關監錄系統，追查阮男行蹤，發現他涉案後跑到鳳山溪畔便消失無蹤，警方沿溪畔尋找，案發2日後，於鳳山區博愛路橋下溪畔找到正在躲雨的阮男。

當時阮男打赤膊僅穿內褲，一身泥土，相當狼狽，他自橋縫平台跳下河床，立即被員警圍上逮捕，被逮時已有兩天未進食。

檢警調查後，發現阮男曾因阮女和他人出外喝酒，打電話又沒接，便懷疑阮女移情別戀，才持水果刀刺殺阮女致死，依殺人罪嫌將阮男起訴。

原本全案採國民法官審理，但阮男認為阮女家屬都在越南，出庭仰賴通譯翻譯，審理時應有雙向翻譯需求，而通譯就法律專業用詞及相關文件翻譯，恐耗費時間、程序，行國民參審不適當，聲請不行國民法官審理。

高雄地院法官認為，每年司法通譯雖有固定培訓，但在語言、訴訟程序掌握上仍有落差，考量雙向翻譯恐使審理程序時間拉長，並讓國民法官不易聚焦爭點，在國民法官無法易於理解的情況下，將無法與職業法官做精緻討論，做出公平與正確決定。