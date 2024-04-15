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金牌搏擊教練酒杯下藥...迷昏女同學趁機舔下體 最終判關3年10月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

搏擊教練林鼎岳5年前覬覦研究所女同學美色，趁飲酒聊天時，在對方杯子裡摻鎮定安眠劑，待對方昏迷後舔舐下體。林事後否認，辯稱女同學嘴巴說不要，卻抓他的手去摸下體，藥物也是女同學自己摻的，最高法院依以藥劑犯強制猥褻罪判林3年10月徒刑定讞。

林鼎岳（49歲）曾在新北市經營拳館，參加多場國際賽事，拿下不少獎牌。林2019年3月7日傍晚，開車載研究所女同學到拳館與朋友喝酒聊天，等到友人陸續離開，他在女方的酒裡偷加含有氯硝西泮成分的苯二氮平類鎮定安眠劑，女同學意識模糊後，林用舌頭舔舐她下體。

期間，女同學曾說「不要」、「會痛」，當她隔天早上清醒時，發現衣衫不整，懷疑遭下藥性侵，跟老師報告後報警、就醫檢查。

一審審理時，林反指女同學拉他的手摸下體，直到女同學明確表達不想做愛就停止動作。對於女同學的尿液檢驗出鎮定劑成分，林稱藥物是他在夜市買的助興水，是女同學在不知情的情況下加到酒裡面，兩個人都有喝，但對方喝得比較多。

一審不採信林鼎岳的說法，還發現他曾因妨害性自主案件被判刑3年6月，考量他與女同學和解，判4年6月徒刑。檢方上訴，二審認為林利用藥劑使被害人無法反抗，行徑惡劣，且被害人因此記憶短暫受損，這種事「不是金錢可彌補」，重判7年6月，判決被最高法院撤銷發回更審。

更一審認為，檢察官起訴未認定林有以手指沾染口水撫摸女同學生殖器，考量林對女同學「心存好感」而逾矩，兩人達成和解且履行完畢，被害人也表示「不再追究」，改判4年5月徒刑，判決再度被最高法院撤銷，發回更審。

更二審審理時，林鼎岳坦承下藥，並以手沾口水伸進被害人下體撫摸，但否認以藥劑強制猥褻，聲稱只是一般助興藥物，不知成分，且兩情相悅，但法院不採信，不過無法排除林只是用手或嘴巴觸碰被害人下體外側猥褻，沒有「進入性器」接合，應屬強制猥褻。

更二審認為林利用藥劑使被害人無法反抗而任其猥褻，且造成記憶短暫受損，沒有值得同情之處。林雖以65萬元和被害人成立調解，但女方仍認為此事件對她造成很大的壓力，改判3年10月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

搏擊教練林鼎岳被控覬覦研究所女同學美色，2019年3月趁飲酒聊天時，在對方杯子裡摻鎮定安眠劑，待對方昏迷後以手沾口水伸進被害人下體撫摸。示意圖／ingimage
搏擊教練林鼎岳被控覬覦研究所女同學美色，2019年3月趁飲酒聊天時，在對方杯子裡摻鎮定安眠劑，待對方昏迷後以手沾口水伸進被害人下體撫摸。示意圖／ingimage

最高法院 猥褻

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