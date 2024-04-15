法官之死...司法院擬放寬管考 職務評定不以未結案數當考核唯一標準

士林地方法院刑事庭法官李昭然12日凌晨從宿舍墜樓，法界聞訊愕然，有的法官在寫判決書之餘，回想到李昭然的死，自忖周末原本應該陪家人，但海量的案件讓他不得不回辦公室加班，質疑司法改革政策或許對於改變民眾對法院的觀感稍有幫助（如果官方民調可信的話），對於日益增加的案件量卻毫無減緩之力。 司法院。圖／聯合報系資料照片

司法院長許宗力預計今天下午3點到士院，逐一慰問法官。

司法院今表示，目前正在積極與行政院協商，並研擬修正法院組織法等法規，希望再次突破總員額法對司法人員的員額上限，爭取更多的法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，減輕同仁們的工作負荷。另將研議放寬相關管考規定，且對於法官的職務評定，不以法官未結案數多寡，作為考核法官是否優良的唯一標準；後續在推動法案時，亦一併進行人力影響評估。

法官協會12日發聲明，呼籲司法院在「1個月內」提出減輕法官工作負擔的具體措施，例如限量分案、放寬管考，或是明確宣示在案件量爆增、人力無法補足的情形下，未來5年司法高層不得以案件數多寡做為考核法官是否優良的標準。司法院表示，有關管考、不以未結案數作為職務評定唯一標準、以及後續推動法案要做人力影響評估等就是在回應法官協會的期待。

新北地院一名法官表示，比起這個工作在人民心中到底有沒有信賴度，基層法官更在意的是，到底幾點可以下班？到底要加多少班才能夠收支平衡？他說近年詐欺案件爆炸，不管哪個法院都深受其害，以新北院來說，1個審理庭法官1個月光是訴、易、簡上這種紮實要開庭的案件，就收到破20件，更別說還有10幾件雜件，等於1個上班日至少要產出1件判決，請問除了複製貼上隨便寫寫之外，有什麼方法可以讓人那麼有「效率」的寫出判決？而重視判決品質的法官，面對每月暴漲的未結，管考單上難看的數字，又情何以堪？

他也點出雪上加霜的的現狀，是「一直離職的書記官」，如新北院刑事紀錄科今年1月報到的書記官已經走4、5個，好幾股都是沒有書記官的狀態，還在任的書記官苦苦支撐輪流代理，但做自己的股都已經忙不過來，還要行政代理、開庭代理，誰受得了？書記官低薪事務繁重的問題，何時才能解決？

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