法官「我很累」而亡有感 資深檢：政治人物為掌控司法讓基層忙碌

士林地方法院法官李昭然因工作壓力大墜樓身亡，法官論壇劍指司法院長許宗力，許發千字文安撫，效果奇差；台北地檢署檢察官劉承武說，司法高層逢迎政治人物，政治人物要讓基層司法官負荷很重，才能掌控司法官。

劉承武是司法官學院26期結業，與準法務部長鄭銘謙是同學；劉是全國被害人權協會副理事長，曾派任主任檢察官，職涯36年都在一審服務，近年執行公訴業務。

劉承武表示，政治人物在設計司法制度時，主要是如何假公濟私地可以掌控支配司法官為其所用，而不是在想如何讓被害人能返還公道、伸張正義，凡對被告有利的法律很快就會通過，所以司法機關越來越忙碌。

劉承武說，現在的法律系是各校文、法、商、史、哲的第一志願，素質越來越好，但就是非常吝嗇錄取人數，唯恐司法官太閒，就沒有辦法掌控支配為政治人物所用，現時司法官的薪水不管是檢察長、檢察官都一樣，唯一能夠控制司法官的，就是工作上的勞役不公，所以，司法官越忙，貪求閒一點的司法官就有機會被收買。

劉說，在唯利是圖、不擇手段、假公濟私下又不增加司法官的人力的惡性循環下，司法官每年都流失越來越多的人力，檢察官這三年流失的人數，比法官還要多，長久下來司法官當然就越來越忙。

劉表示，司法系統從制憲以來，一直是「從上而下」的操控系統，ㄧ般基層司法官未必有自己選擇的空間，只淪為上級指導下的「小螺絲釘」，基層司法官工作壓力自然就越來越大。

劉說，放任司法高層逢迎政治人物讓基層司法官負荷過重，才能獲得掌控、支配求閒的司法官的機會，最後導致上位者工作很輕鬆，基層司法官則忙到無法負荷。