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男砸近百萬迎娶越南嫩妻 煞到她「阿姨」氣走新娘

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

年過半百的周姓男子找郭姓婚姻仲介媒合越南籍未婚女子，周男原定要與黎女結婚，花了82萬元以後卻落得人財兩空，周男質疑遭騙，氣得提告向郭男討錢，但法官發現，仲介曾試著幫周男媒合其他人遭拒，周男還傳黎女阿姨照片，稱想與阿姨結婚，兩人結不成婚，周也有可歸責事由，判周敗訴。

判決指出，2019年5月，周男找上郭姓婚姻仲介幫他牽線迎娶越籍配偶，郭男接下任務後，與越南仲介合作，找上黎姓女子。

周男看到黎女照片後驚為天人，雖然兩人差了31歲，隨即在郭男安排下前往越南提親，隨後辦理簡易婚宴，包含仲介費、喜宴費、相親費等開銷，合計花了82萬餘元。

原本黎女計畫來台共組家庭，周卻遲遲等不到黎女辦妥結婚登記，事後黎女又以房租等名義，請周男幫忙付錢，周接到黎女訊息後，請仲介交付現金給黎女。

事後這段跨國婚姻仍結不成，周男因娶不到黎女，花了82萬元仍未脫單，氣得提告向郭男索賠，包含媒合契約費、喜宴費、金飾、相親成功費等，合計求償82萬2900元。

郭男挨告喊冤，稱周男與黎女媒合後，他曾提醒兩人年齡差距大，希望周考慮，是周男同意後，他才媒合兩人結婚，所有工作都是按周男要求辦理，是周對婚姻觀念無正確認知，才未完成媒合，不能要求他賠償。

高雄地院審理時，法官依據周男與郭男對話紀錄，發現黎女向周男索討生活費時，郭曾提醒這樣不對，並建議周另尋結婚對象，為此兩人還赴越相親兩次，是周仍屬意黎女，郭才繼續找黎的親戚商談婚事。

原本黎女有意與周男完婚，周卻誤傳黎女「阿姨」照片給黎女，還稱「假如沒老公，我要，30幾歲這麼漂亮」；黎女看到後氣炸，馬上截圖轉傳給仲介，周抵達越南後，原定「行房」也沒成，兩人再發生爭吵。

法官認為，郭男曾提醒周男黎女有問題，還為此媒合其他女子兩次，但周仍屬意黎女，郭也按周男意思，繼續辦理和黎女結婚事宜，且兩次媒合費用都沒跟周男收錢，可見為了周男，郭已付出甚多時間與心力。

法官認為，依據合約規定，若婚姻無法完成理由可歸責於甲方（周男），不得請求乙方（郭男）返還已支付費用，周男曾傳黎女「阿姨」照片，表示想跟「阿姨」結婚，客觀上已致黎女不悅，屬無法完婚的可歸責事由，綜合事證後，判周男敗訴。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

婚姻 結婚 阿姨

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