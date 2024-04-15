陳英鈐2018年選務疏失 提再審屢碰壁…這回連件都沒附

中選會前主委陳英鈐2018年收受行政院函送公投第9案至第15案政府機關修正意見書，逕核定於11月2日重行公告，也未理會法院裁定停止執行，直到最高行政法院裁定駁回中選會抗告才撤銷重行公告，多花費931萬公帑在四大報刊載原行政院意見書。陳遭公務員懲戒委員會判決（改制前）判罰款20萬，但他數度聲請再審。

陳這次對懲戒法院2023年度上聲再字第1號裁定聲請再審，卻未附件，懲戒法院第二審裁定陳7日內補正，逾期即駁回再審聲請。

陳曾向憲法法院聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

中選會2018年11月24日將10項公投案綁九合一選舉，依據當時公投法規定，應在投票日前28天公告意見書；中選會同年10月24日公告公投第7至16案意見書，事隔5天行政院函送修正版意見書，當時已超過法定公告期限，陳英鈐仍決定於同年11月2日重行公告行政院修正版意見書。

聲請公投的「下一代幸福聯盟」提告，聲請停止執行，台北高等行政法院裁准，中選會收到裁定後明知抗告不影響停止執行效力，陳英鈐仍未指示下屬及相關機關停止執行；最高行政法院裁定駁回抗告確定，但當時距離公投僅剩4天，選舉公報早已發送到選民手中，中選會最終在四大報買全版廣告，公告撤銷11月2日版本意見書，多花費931萬餘元公帑。陳遭監察院彈劾，移公懲會。

因公懲會認為陳辦理2018年全國性公民投票第9案至第15案行政院修正意見書及其公告等事項，違法失職，且令民眾混淆，無所適從，影響公民投票之意願，使人民對公投案所欲創制立法原則的多數意見無法公平客觀呈現，嚴重斲傷政府公信力，違失情節重大，因此判罰款20萬元。