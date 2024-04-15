國考舞弊 台電求償474萬敗訴

吳姓男子為首的國考舞弊集團，幫逾百人作弊考上國營事業，其中台電揪出七名員工是作弊上榜。圖／聯合報系資料照片 吳姓男子為首的國考舞弊集團，幫逾百人作弊考上國營事業，其中台電揪出七名員工是作弊上榜，向吳男集團及七名考生求償四七四萬餘元，法院認為考生均超過義務服務年限，台電名譽也未受損失，判台電敗訴。

高雄檢廉二○二一年偵破吳男為首國考舞弊集團，吳勾結台電郭姓員工及中鋼林姓員工，從二○一六年起，考試時藉由通訊設備作弊，涉嫌舞弊考試至少十場，參與作弊考生超過百人。

檢廉當時陸續帶回集團成員，其中郭、林就是靠「作弊」上榜，因認為有利可圖，再被吳拉進集團招攬業務，偵辦期間陸續有考生「自首」。

吳男等人被依詐欺罪嫌起訴，法院正審理中；民事部分，台電查出郭姓員工等七人是經吳男協助才考上，將七人解職，並認為國考舞弊影響台電社會評價，包含非財產損失及考生訓練費用等，合計向吳男等十四人求償四七四萬餘元。

高雄地方法院認為，台電甄試簡章明訂錄取後有一年義務服務年限，一年內離職或遭除名，須賠償訓練期間津貼及費用，但七名作弊考生服務年限都超過一年，依規定不需賠償訓練成本損失，試用期間，台電也有獲取考生所提供之勞務，並無損害可言。

且國際、國內賽事或考試，除非主辦單位共同參與舞弊，否則外界僅不齒作弊者品格與道德，並不會影響主辦單位信譽或社會評價，台電並未受名譽損失，判考生、舞弊集團免賠。