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盜跆拳道館逾20萬 男遭通緝還出沒院檢周邊…被警抓包嚇壞：怎知道我在這

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投區一家跆拳道館前員工莊姓男子，年僅18歲時，陸續11次行竊，偷走3名被害人共20萬餘元，遭士林地方法院依竊盜罪判刑，應執行拘役80日，可易科罰金8萬元。不料，他未到案執行遭通緝，士林警分局天母派所日前發現，莊男大膽出沒在法院周邊，立即上前逮捕依法歸案。

莊男年僅18歲起，從2022年12月間至2024年間1月間，陸續在北投某跆拳道館監守自盜，向林姓等3名被害人，陸續行竊，被害人難忍慣竊惡習報案，檢警依監視器畫面，追查出他陸續竊取11次，不法所得20萬餘元，依竊盜罪起訴。

士院去年11月間認定，莊男擅取他人財物，雖認罪，但原承諾賠償其中1名被害人20萬元，卻僅給付9萬元，考量當時在學等情狀，涉犯竊盜罪，共11罪，各處拘役10日，應執行拘役80日，可易科罰金8萬元。豈料，轉行從事汽車美容業的莊男，因執行未到案，遭士林地檢署通緝，今年3月間，又因他案至士林院檢與人商談和解，剛結束調解庭步出，在士東路一帶與友人隨處蹓躂攀談，警方見狀隨即上前逮捕。

警方指出，天母所員警得知莊男遭通緝，沿線調閱監視器，鷹眼發現莊男出現在士東路，莊男見到警方驚嚇稱「怎麼知道我在這！」與稍早閒情逸致樣貌，形成強烈反差，全案依竊盜罪嫌逮捕歸案。士林分局呼籲，法網恢恢，切勿心存僥倖以身試法，警方將持續致力於打擊犯罪並守護社會治安。

莊男犯竊盜罪遭判刑拘役80日可易科罰金，未到案執行遭通緝，還出沒院檢周邊遭捕歸案。記者蕭雅娟／翻攝
莊男犯竊盜罪遭判刑拘役80日可易科罰金，未到案執行遭通緝，還出沒院檢周邊遭捕歸案。記者蕭雅娟／翻攝

天母 監視器 竊盜 通緝

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