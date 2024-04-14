留言喊幫立委參選人買票！男稱「1票3千2萬票給你」 玩笑遭拒代價12萬元

新竹24歲賴姓男子於第11屆山地原住民立法委員選舉期間，透過抖音平台，留言給山地原住民立法委員參選人林世偉要求交付3千元賄賂款，並表明其將投票給林世偉，還要幫他買2萬張選票，但遭林世偉拒絕而未取得任何賄賂。新竹地院依妨害投票罪，處賴男有期徒刑4月，易科罰金12萬元，褫奪公權1年。

判決書指出，賴男去年11月24日晚間7時許，接續在林世偉抖音貼文下方留言：「現在很現實你沒拿錢出來你就沒票知道嗎？」、「一票三千就好」、「你在賣炸物那裡等我...我去跟你拿錢我來幫你買票...一票三千...兩萬票給你」等語，要求林世偉交付其每張選票3千元賄賂，並表明其許以投票予林世偉，惟遭林世偉拒絕而未取得任何賄賂。

林世偉則指出，他的抖音平台有上千名粉絲關注，去年11月24日晚間7時許，綽號「狀元」的賴姓男子，在他的抖音評論區公開留言，表示要幫他賄選買票，還開出一票3千元價碼，稱說會幫他買到2萬票，甚至要他在部落賣炸物那裡等他，要他拿錢來，他看到留言覺得生命財產受威脅，也有被恐嚇勒索的感覺，立即報警。

法官認為，賴男在抖音網路公開要求候選人賄款，足以影響選舉風氣，誠屬不該，審酌其國中肄業智識程度、無業、家境勉持家庭經濟狀況，最終依妨害投票罪處賴男有期徒刑4月，易科罰金12萬元，褫奪公權1年。