快訊

親戚捲詐騙案 徐巧芯靠著傅崐萁肩膀放聲大哭：若丈夫涉入會立刻「離婚」

夫妻吵架...北市女從4樓丟樂高積木、PS4光碟片 網友：都是錢啊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

留言喊幫立委參選人買票！男稱「1票3千2萬票給你」 玩笑遭拒代價12萬元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹24歲賴姓男子於第11屆山地原住民立法委員選舉期間，透過抖音平台，留言給山地原住民立法委員參選人林世偉要求交付3千元賄賂款，並表明其將投票給林世偉，還要幫他買2萬張選票，但遭林世偉拒絕而未取得任何賄賂。新竹地院依妨害投票罪，處賴男有期徒刑4月，易科罰金12萬元，褫奪公權1年。

判決書指出，賴男去年11月24日晚間7時許，接續在林世偉抖音貼文下方留言：「現在很現實你沒拿錢出來你就沒票知道嗎？」、「一票三千就好」、「你在賣炸物那裡等我...我去跟你拿錢我來幫你買票...一票三千...兩萬票給你」等語，要求林世偉交付其每張選票3千元賄賂，並表明其許以投票予林世偉，惟遭林世偉拒絕而未取得任何賄賂。

林世偉則指出，他的抖音平台有上千名粉絲關注，去年11月24日晚間7時許，綽號「狀元」的賴姓男子，在他的抖音評論區公開留言，表示要幫他賄選買票，還開出一票3千元價碼，稱說會幫他買到2萬票，甚至要他在部落賣炸物那裡等他，要他拿錢來，他看到留言覺得生命財產受威脅，也有被恐嚇勒索的感覺，立即報警。

法官認為，賴男在抖音網路公開要求候選人賄款，足以影響選舉風氣，誠屬不該，審酌其國中肄業智識程度、無業、家境勉持家庭經濟狀況，最終依妨害投票罪處賴男有期徒刑4月，易科罰金12萬元，褫奪公權1年。

林世偉表示，賴男開出一票3千元價碼，稱說會幫他買到2萬票，他覺得被恐嚇勒索。圖／林世偉提供
林世偉表示，賴男開出一票3千元價碼，稱說會幫他買到2萬票，他覺得被恐嚇勒索。圖／林世偉提供
綽號「狀元」的男子，在山地原住民立法委員參選人林世偉的抖音評論區公開留言，表示要幫他賄選買票。圖／林世偉提供
綽號「狀元」的男子，在山地原住民立法委員參選人林世偉的抖音評論區公開留言，表示要幫他賄選買票。圖／林世偉提供

投票 抖音 賄款 賄選

延伸閱讀

蘇巧慧宣布參選新北黨部主委 「相信自己是最好人選」

網紅Thurman貓一杯造假 「秦朗丟作業」中國平台全封

蘇系遭受挑戰？ 正國會余天宣布參選新北市黨部主委

地方補選6席贏5席 國民黨近年補選成績最佳

相關新聞

另結新歡釀爭吵…前妻台64墜橋慘死 前夫等3人5萬交保

25歲黃姓男子不滿26歲蔡姓前妻另結新歡，昨天雙方在車上發生爭吵，黃男嗆要處理蔡女的男友，蔡女聽聞後氣的回嗆：「那我就死...

1票3千幫立委參選人買2萬票 男子玩笑話代價12萬元

新竹24歲賴姓男子於第11屆山地原住民立法委員選舉期間，透過抖音平台，留言給山地原住民立法委員參選人林世偉要求交付3千元...

男偷跆拳道館20萬餘元 未到案執行遭通緝 警鷹眼抓包他出沒院檢周邊

台北市北投區一家跆拳道館前員工莊姓男子，年僅18歲時，陸續11次行竊，偷走3名被害人共20萬餘元，遭士林地方法院依竊盜罪...

退休富豪女董座遇假檢警詐騙1.8億 創國內單一個案最高

退休葉姓女董座，2022年間接獲詐騙集團隨機「假檢警」電話，誆稱她手機門號遭盜用捲入洗錢案，由台北地檢署偵辦，銀行帳戶需...

7員工花百萬作弊捧到鐵飯碗 台電除名再索賠結果出爐

男子吳岱霖（已改名吳昰傑）為首的舞弊集團，幫101人作弊考上國營事業，獲利至少上億元，其中台電已揪出7名作弊考生，吳男集...

疑妻子有小王 醋男痛毆男子 對方有心臟病急救不治...醋男判刑8年

新竹一名劉姓男子2022年12月返家後未見妻子身影，懷疑妻子與一名吳姓男子有染，氣急敗壞騎車尋妻，途中發現吳男與妻子行蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。