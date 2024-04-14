退休富豪女董座遇假檢警詐騙1.8億 創國內單一個案最高

退休葉姓女董座，2022年間接獲詐騙集團隨機「假檢警」電話，誆稱她手機門號遭盜用捲入洗錢案，由台北地檢署偵辦，銀行帳戶需要受監管，葉女心慌之下交出網路銀行帳號密碼，和大批黃金，總共被騙1.8億鉅額財富，創下國內單一詐騙金額最高案例。中山警分局歷經1年多追查金流，查獲基層車手、人頭戶等30多名犯嫌，全案尚在偵辦中，但1.8億仍無法追回。

6旬葉姓女董座家族從事海外投資，退休後回到台灣，定居在北市中山區豪宅。不料，2022年2月間，葉女接獲詐騙電話，詐團成員假扮刑警稱，她的手機門號遭盜用，導致有多名被害人受害，捲入洗錢案，由台北地檢署偵辦中，葉女不久後接到佯稱北檢檢察官來電，騙稱「銀行帳戶款項需監管，否則就得會凍結她全數資產」甚至連「偵查不公開作業辦法」都變成恐嚇葉女不能對外張揚的手段。

葉女在台遇到此事心慌，當年2月間，和詐團「面交」交出大批黃金飾品，價值數8百萬餘元，詐團得知她家境優渥堪比富豪，心狠手辣持續威逼，當年3月間，要求葉女將海外資金匯回台灣的網路銀行，並交出數個網路銀行帳號及密碼，以供監管存證，並設定綁定約定人頭帳戶。

葉女交出帳密後，才向國外家人求救，兒子機警發現不對勁，經查銀行匯款明細，發現遭詐團分16筆金額，火速轉出，受騙金額高達1億餘元，當年6月間才打電話聯繫警方，發現根本沒有這名刑警，驚覺受騙葉女。由於害人家境優渥，原本不想報案，但在晚輩堅持下，至中山警分局報案。

由於單一個案詐騙金額創全國新高，當年刑事局第七大隊第二隊共辦此案，追查金流，也加強宣導網路銀行詐騙，但此案仍無法追回網路銀行遭層層轉出的錢財，僅循線追基層車手、人頭帳戶，難以查獲詐團上游。