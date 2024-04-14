另結新歡釀爭吵…前妻台64墜橋慘死 前夫等3人5萬交保

25歲黃姓男子不滿26歲蔡姓前妻另結新歡，昨天雙方在車上發生爭吵，黃男嗆要處理蔡女的男友，蔡女聽聞後氣的回嗆：「那我就死給你看」，接著竟打開車門衝下車，隨後從台64線高架道路墜落死亡。警方到場帶回黃男及同車的黃男哥哥及其女友，詢後依過失致死罪嫌將3人送辦，檢方複訊後諭令3人各5萬交保。

據了解，墜橋死亡的26歲蔡姓女子，日前與25歲黃姓男子協議離婚，昨天中午蔡女與黃男搭乘黃男哥哥的車，準備去掃前夫妹妹的墓。當車輛行經台64線10.6公里處五股路段時，黃男突然質問前妻蔡女最近是不是交了男朋友，2人在後座發生口角甚至互毆，黃男還嗆聲要去處理蔡女的男友。蔡女聽聞後怒回：「那我就死給你看」，旋即拉車門試圖下車，開車的黃男哥哥見狀嚇得趕緊放慢車速往路肩停靠。

不料蔡女見車輛靠邊後，旋即打開車門衝下車，突然從台64高架橋墜落，同車的3人見狀大經趕緊開車前往蔡女墜落地點，當黃男看見前妻蔡女慘死當場掩面痛哭，警方獲報趕抵現場，將黃男、黃男哥哥及其林姓女友帶回警局偵詢。