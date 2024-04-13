法官之死／看看這些年 大法官幫法官增加那些工作？

士林地院李姓法官之死，點燃基層法官對過重工作量的怒火，更掀開這幾年大法官為基層法官、檢察官增加大量案件的實際效應。不管是為販毒者減刑、放寬再審事由、增加上訴三審理的案件理由，都讓法官的工作更重。

檢視近兩年來的憲法法庭判決，包括109年憲判字13號，大法官要求販賣一級毒品但情節輕者須減刑，並跳過立法程序，直接要求在該判決公告起，到修法完成前，法官在審理相關案件時，除依刑法59條規定減刑外，可以再依該憲法判決二次減刑。

大法官說得輕鬆，但湧入法院聲請減刑的案件卻難以計算，販賣多少數量的海洛因應該減刑，一公克算少、那五百公克該算多還是少，海量的案件，認真的法官卻都得費盡思量。

不只為毒販減刑，有法官指出，把辯護人與被告間秘密自由溝通而生之文件資料排除在搜索與扣押外、放寬再審事由等，讓法官在審理案件時，都增添了作業步驟。有法官說，「正義無價」掛在嘴邊容易，但漏說的是「實現正義需要成本」，累垮的是真正在辦案的法院法官。