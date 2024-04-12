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店家慘了「售贗品原價退費」 CHANEL、Dior都假包被判賠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

張女在基隆市經營精品店，她在收據上都還蓋有「本店如售贗品則原價退費」文字，林女花10萬元購買1件CHANEL Boy 25cm荔枝皮包，及1件Dior黛妃金鍊包，沒想到，2件名牌包經送鑑定都為贗品，基隆地院法官日前判決張女要賠原價10萬給林女。

判決書指出，張女在民國107年1月2日，在基隆市其經營的精品店內、將CHANEL Boy 25cm荔枝皮包1件及Dior黛妃金鍊包1件，佯稱為原廠正品二手包，以10萬元價格賣給林女。但這2件皮包經送鑑定，都確認為贗品。

林女的女婿發現岳母購得的名牌包與正品有異，報警處理，經警執行搜索，查扣共14件皮包經鑑定後均為仿冒商標皮包，法官依詐欺取財罪判張女有期徒刑6月。

法官認為，張女長期從事精品名牌包販售，對於查扣的14件皮包的真正商標，當有相當認識及專業程度，應能判別真偽。

張女向法官說，她賣的都是她認為是真品，指本案相關鑑定書是球員兼裁判，鑑定的人不知道如何鑑定真假，就認為鑑定的包包是仿冒品，並指有的是供自用、兒子使用，屬限量版或樣品，並未對外販售。

張女還表示，她賣給林女的2個皮包，她有先去專賣店看真品的樣式，她確定是真品後，才收購這2個皮包賣給林女，她承認當時鑑定能力真的有不足，因為仿冒的太像，假如她要騙的話，不需要開立保證書，而於保證書上承諾日後願七折回收、如屬贗品則原價退費等字句，但既然皮包鑑定結果是贗品，願意賠償。

林女不甘損失，求償買此2包原價10萬元，法官表示，張女不法侵害林女財產權，導致10萬元損害，依民法須負損害賠償責任，判賠10萬元。

「售贗品原價退費」，CHANEL、Dior都假包店家慘了，判賠原價。本報資料照片
「售贗品原價退費」，CHANEL、Dior都假包店家慘了，判賠原價。本報資料照片

仿冒 名牌包 基隆

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