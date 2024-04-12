快訊

不用再收爛照片！Facebook Messenger添4大更新 可共享相簿、傳高畫質圖片

尷尬？準閣揆樓上公布內閣新人事 唐鳳樓下同步開活動記者會

中職／一粒簽名球被放到拍賣網站抬價至2000 有粉絲呼籲抵制

平台故障未顯示送餐地址 外送員吃掉餐點挨告侵占

中央社／ 高雄12日電

高雄洪姓男子向外送平台訂購2份套餐，但林姓外送員送餐途中因系統故障致無法顯示地址，便把餐點吃掉。洪男事後提告業務侵占罪，雄檢考量雙方已和解處分不起訴。

高雄地檢署偵查時，林男坦承因無法查看客戶指定外送的地址，就直接把餐點吃掉。檢方考量林男無前科，且事後雙方已和解，原告洪男也願意撤回告訴，據此處分不起訴。

不起訴書指出，洪男民國111年12月20日晚間透過外送平台向三民區一間餐廳訂購泰式鮮魚套餐、沙朗牛排套餐及1顆半熟蛋，林姓外送員接單後，送餐途中因外送平台系統異常，導致突然無法查看客戶指定外送的地址，不料林男卻未回報就直接將餐點吃掉。

一直等不到餐點送達的洪男事後查詢，發現苦苦等候的餐點已被外送員吃掉，氣得前往三民一警分局提告業務侵占罪。

侵占 外送員

延伸閱讀

外送夥伴又在決鬥 「功夫熊貓」這次拿鋁棒朝顧客頭部狂毆

拒停紅線！外送員不理「前方還有停車格」 餐點扔馬路惹議

女外送員半個月偷吃40份外賣 警見「這幕詭異畫面」嚇壞：她特能吃

女腳傷請外送員「餐點送上樓」遭拒 網嘆：台灣人被寵壞

相關新聞

割喉案2少年移送檢方 乾哥、乾妹皆依殺人罪聲押禁見

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，上月宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，依涉犯5年以上重罪移送檢方偵辦。由...

割喉案2少年移檢 行凶「乾哥」殺人罪遭聲押

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，上月宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，依涉犯5年以上重罪移送檢方偵辦。由...

「台版柬埔寨案」高院分批審 惡性重大16人上訴部分今駁回

「台版柬埔寨案」囚禁61名帳戶提供者，釀3人死亡，其中黃姓男子不堪受虐尋短，第一波共起訴29人，案件一審宣判後，台灣高等...

法官「我很累」而亡...法官論壇流淚發聲：司法逢迎政客

士林地院法官李昭然墜樓消息今天傳出，司法界哀戚；法官論壇有人留言表示，看報載學長遺言寫「我很累」，想著自己分發至今也十多...

台南女警今告別式場面哀戚 家屬淚盼證明清白要真相

台南麻豆警分局官田所梁姓女警就讀警察大學研究所期間，因遭檢舉偷竊被校方勒令退學，她為捍衛清白向校方提出訴願，沒想到仍在行...

法官之死...引發「案量逼死人」怒火 台版柬埔寨案可能再開辯論

士林地方法院刑事庭法官李昭然凌晨自台北市民權東路六段法官宿舍墜樓，死訊一傳出，法界愕然，有法官也埋怨法院的刑案案量多到根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。