平台故障未顯示送餐地址 外送員吃掉餐點挨告侵占
高雄洪姓男子向外送平台訂購2份套餐，但林姓外送員送餐途中因系統故障致無法顯示地址，便把餐點吃掉。洪男事後提告業務侵占罪，雄檢考量雙方已和解處分不起訴。
高雄地檢署偵查時，林男坦承因無法查看客戶指定外送的地址，就直接把餐點吃掉。檢方考量林男無前科，且事後雙方已和解，原告洪男也願意撤回告訴，據此處分不起訴。
不起訴書指出，洪男民國111年12月20日晚間透過外送平台向三民區一間餐廳訂購泰式鮮魚套餐、沙朗牛排套餐及1顆半熟蛋，林姓外送員接單後，送餐途中因外送平台系統異常，導致突然無法查看客戶指定外送的地址，不料林男卻未回報就直接將餐點吃掉。
一直等不到餐點送達的洪男事後查詢，發現苦苦等候的餐點已被外送員吃掉，氣得前往三民一警分局提告業務侵占罪。
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