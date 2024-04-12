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法官之死...引發「案量逼死人」怒火 台版柬埔寨案可能再開辯論
士林地方法院刑事庭法官李昭然凌晨自台北市民權東路六段法官宿舍墜樓，死訊一傳出，法界愕然，有法官也埋怨法院的刑案案量多到根本不是一般人能負荷，質問「司法院到底有何作為？」司法院長許宗力對李離世表示遺憾、不捨，司法院也請士林地院在尊重家屬意願的前提下，協助處理後事，並請各法院院長多關懷法院同仁的身心狀況，適時提供必要的行政協助。
因李昭然為「台版柬埔寨案」主嫌的杜承哲等人的受命法官，原定5月21日宣判，現因合議庭組合生變，依法應會再開辯論。
李昭然過世，引發法官工作量過大的老議題。有法官表示，是要讓悲劇再次發生，還是讓越來越多法官因身心負荷超過極限選擇出走，甚至發生更嚴重的事？ 並批「司法院到底要裝聾作啞到什麼時候啊？」諷刺「狗吠火車」，司法院說不動就是不動，未研議要如何紓減訟源，減輕法官負擔，且程序事項不斷的增加、分案多少法官只能硬吞下去，這種工作環境還有誰能待得下去？
另有法官認為，節省法官勞力的措施與法制寥寥無幾，法官案件負荷年年上漲，管考也益增嚴峻，法官如何承擔？此外，法官面對越來越不理性的當事人，經常被陳情、檢舉、申訴，毫無尊嚴，甚要單獨面對為特定當事人利益服務的監察，卻未見有何捍衛法官之舉。
更糟糕的一點是，國家政策還鼓勵人民興訟、節省人民提起各種訴訟的成本，廣開各種上訴、異議、抗告門路，大量給予不需要法律扶助的人濫用法扶，以致人民「樂於訴訟」，官再多、機關再廣設，也不能定紛止爭。這名法官唏噓，法官忙到無法做個正常人，也不敢跟社會上的人正常交往，卻要法官了解正常社會的運作，「把人逼的不成人形，卻要人做出有溫暖富有人性的決定」。
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