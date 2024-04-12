快訊

卓榮泰公布5新內閣名單 劉世芳掌內政部、小野接任文化部長

直播／第二波內閣名單公布…林佳龍接外長 邱垂正掌陸委會、鄭英耀任教長

早上沒有升旗要當心！從「晨勃」看健康 泌尿醫曝關鍵6原因

士院法官墜樓司法院長許宗力遺憾 法界愕然：對國民法官出力甚多

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

士林地方法院刑事庭李姓法官凌晨自台北市民權東路六段法官宿舍墜樓亡，警方初步排除外力介入，確切原因仍待釐清。消息傳出後，法界愕然，司法院長許宗力表示遺憾，並請同仁協助處理後事，至於詳細事發原因仍待了解。

李姓法官為司法官訓練所52期結業，現負責性侵害、金融、國民法官庭案類。在國民法官新制推廣期間，也曾擔任校園推廣活動大使，帶領學生演練法庭程序，讓法治教育往下扎根。

在死訊傳出後，士林地院院長即在三軍總醫院陪伴家屬處理相關事宜，也感到相當不捨；士院有提供心理支持方案，希望同仁必要時放心使用。

有法官表示，李法官在國民法官業務上出力甚多，妻子也是台北地院的法官，無法接受他就這樣不在了。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

士林地方法院刑事庭李姓法官輕生，法界愕然，司法院長許宗力表示遺憾，並請同仁協助處理後事，詳細事發原因仍待了解。記者王宏舜／攝影
士林地方法院刑事庭李姓法官輕生，法界愕然，司法院長許宗力表示遺憾，並請同仁協助處理後事，詳細事發原因仍待了解。記者王宏舜／攝影

司法院 國民法官

延伸閱讀

生前曾吐辦案壓力大 「台版柬埔寨」案法官與愛妻道別後墜樓亡

生前曾吐辦案壓力大 「台版柬埔寨」案法官與愛妻道別後墜樓亡

「亡母遭髒話問候」五股翁2刀刺死鬧事老友 新北地院國民法官判17年

「亡母遭髒話問候」五股翁2刀刺死鬧事老友 新北地院國民法官判17年

相關新聞

士院法官墜樓司法院長許宗力遺憾 法界愕然：對國民法官出力甚多

士林地方法院刑事庭李姓法官凌晨自台北市民權東路六段法官宿舍墜樓亡，警方初步排除外力介入，確切原因仍待釐清。消息傳出後，法...

結婚4年發現祖母和妻子的祖父是兄妹 台南男娶了表妹確定婚姻無效

郭姓男子與吳姓女子登記結婚4年，發現妻子的祖父和郭男的祖母是兄妹關係，他和吳女是表兄妹，由於郭男和吳女兩人是旁系血親六親...

高雄這年工安墜死9起 建商未替死者投保辯：非我員工

高雄市2021年共發生9起墜樓死亡的工安意外，其中，李姓女子於鳥松區某建築工地清掃時，因施工現場疏於防護，導致李女自離地...

陳時奮認黃光芹寫「不要臉的髒東西」是罵他 敗訴再戰二審

去年民進黨爆發性騷擾醜聞，媒體人黃光芹在臉書PO文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」旅美教授陳時奮上網回擊，陳認為，...

沈富雄遭陳時奮告公然侮辱 憤指他花律師費搞得天下大亂

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」「沒有廉恥」「厚臉皮」，陳自訴公然侮辱罪，一審判...

謝國樑兄內線交易 判2年可緩刑

基隆市長謝國樑胞兄、知名運動連鎖集團大魯閣前總經理謝國棟，被控在公司準備轉讓高雄草衙道購物中心股權前，提前進場買股涉及內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。