士院法官墜樓司法院長許宗力遺憾 法界愕然：對國民法官出力甚多
士林地方法院刑事庭李姓法官凌晨自台北市民權東路六段法官宿舍墜樓亡，警方初步排除外力介入，確切原因仍待釐清。消息傳出後，法界愕然，司法院長許宗力表示遺憾，並請同仁協助處理後事，至於詳細事發原因仍待了解。
李姓法官為司法官訓練所52期結業，現負責性侵害、金融、國民法官庭案類。在國民法官新制推廣期間，也曾擔任校園推廣活動大使，帶領學生演練法庭程序，讓法治教育往下扎根。
在死訊傳出後，士林地院院長即在三軍總醫院陪伴家屬處理相關事宜，也感到相當不捨；士院有提供心理支持方案，希望同仁必要時放心使用。
有法官表示，李法官在國民法官業務上出力甚多，妻子也是台北地院的法官，無法接受他就這樣不在了。
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