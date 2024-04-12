謝國樑兄內線交易 判2年可緩刑

知名運動連鎖集團大魯閣前總經理謝國棟，涉證券交易法內線交易罪，認罪並稱「當初完全不知道有踩線」。記者蕭雅娟／攝影 基隆市長謝國樑胞兄、知名運動連鎖集團大魯閣前總經理謝國棟，被控在公司準備轉讓高雄草衙道購物中心股權前，提前進場買股涉及內線交易罪被起訴。法院審理時，謝國棟認罪自白，供稱「當初完全不知道有踩線」，士林地院昨依判處謝國棟二年徒刑，緩刑四年。

同案被告大魯閣前財會副總張碧真判一年八月徒刑，緩刑二年；女服務專員顏玉華判一年六月徒刑，緩刑二年，兩人均認罪。

起訴指出，大魯閣旗下高雄草衙道購物中心向銀行聯貸二十四億元，但營收不如預期，謝國棟洽詢新光三越百貨是否入股大魯閣。二○一七年五月九日謝國棟在新光三越盡職調查中，指示張碧真幫忙買股，不法獲利三百三十七萬餘元，顏玉華跟著偷買卻反虧一千七百元。

謝國棟律師表示，被告已坦承內線交易罪，願繳回犯罪所得，新光三越當時未只針對高雄草衙道，要求大魯閣提供資料，未與大魯閣達成買賣標高度共識，且謝國棟非長時間、連續購入公司股票，未因特定事件購買股票賺取價差，影響交易市場。