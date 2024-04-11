八八會館郭哲敏「神秘大帳房」杜韋蓁曝光 一手掌握集團全部金流

AE集團負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站及地下匯兌洗錢，新北地院今開庭，備受郭哲敏信賴，一手掌握AE全部金流的神秘大帳房杜韋蓁也難得曝光。記者蔣永佑／攝影

AE集團負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，其經營的八八會館因招待不少檢警高層，不僅讓警界大風吹，更讓高檢署檢察官黃錦秋及新北地檢署檢察官王涂芝昨天遭監察院彈劾。新北地方法院今開庭，因全案已進入地下匯兌及洗錢部分，備受郭哲敏信賴，一手掌握AE全部金流的大帳房杜韋蓁也出庭，與其餘被告共同詰問AE母公司睿世科技前總經理張妤瑄。

由於全案分為郭哲敏經營AE博弈網站賭博營利，以及與共犯張旭昇、李銘展等人合作經營地下匯兌、洗錢217億元兩部分，日前新北地院接連傳喚同案被告張女、AE財務人員鄧敏之、業務主管楊登翁等人，3人供稱在公司與各國站主的輸贏、收費等報表和業務推展、後續客服部分，都會直接向郭哲敏匯報，也認為報表上的數字就是當地法定貨幣，賭博部分證詞對郭頗為不利。

今天合議庭就地下匯兌及洗錢部分，再度以證人身分傳喚張妤瑄，並由包括郭哲敏、杜韋蓁等同案被告進行詰問。張女供稱，原本杜女只是郭的私人帳房，公司相關支出是由財務人員鄧敏之負責，但自2022年7、8月起，郭要求公司所有出款都透過杜女，公司所有客戶、也就是各站主收回來的款項也都由杜女保管，可說郭只相信杜女一人，後來甚至還為杜女配置一名助理。

張女表示，2019或2020年的公司尾牙，有一桌桌牌寫著「水公司」，她猜想是與地下匯兌的水錢有關，加上老闆郭哲敏原本就認識李銘展，她也知道李男就是做地下匯兌的，因此認為郭、李兩人可能有合作地下匯兌生意。後來公司遭人檢舉，郭曾向她透露有「放錢」在李男和張旭昇那邊，怕公司被牽連，但她不確定所謂的放錢是投資或借貸。

張女所言，立刻遭郭哲敏反駁，表示自己雖然跟張男認識多年，但平時不常往來，李男後來檢舉自己和張男從事地下匯兌生意，張男因為錢都被騙光，才來找他借錢，地下匯兌或洗錢都與自己無關，張女的理解並不正確。