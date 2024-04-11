南檢借訊前局長陳凱凌 驚傳心情不佳自殘無法到庭

南檢偵辦光電弊案，今天再次借提陳凱凌，但傳他因心情不佳拿易開罐罐蓋自殘消息，檢方晚間間接證實。圖／本報系資料照

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審被判8年，陳凱凌及檢方均不服上訴二審，改判6年5月，唯南檢偵辦光電弊案，今天再次借提陳凱凌，但傳他因心情不佳拿易開罐罐蓋自殘消息，檢方晚間間接證實，表示陳因故無法到庭。

檢方上月底以證人身分傳喚台南市長黃偉哲，借提在押中的陳凱凌對質，釐清光電弊案相關案情，今天檢方再借訊陳，檢方表示，偵查中，相關案情不便透露，但檢察官今確實借訊陳凱凌，釐清相關案情。

陳凱凌自前年底，檢方偵查中即遭聲押獲准迄今，已逾1年多，而台南高分院以他有逃亡之虞等理由，自3月19日起延長2月。

台南地檢署偵辦光電弊案，上月底以證人身分傳喚台南市長黃偉哲外，也借提在押中的陳凱凌對質，釐清案情。據了解，該案已進入收尾階段，陳凱凌也是市府光電審查的關鍵人物，備受關注。

據指出，陳凱凌在看守所疑因心情不佳，涉拿易開罐罐蓋自殘，幸好關在一起的受刑人發現通報，緊急將他送醫，陳的胸口縫了3針，沒有生命危險，已經被送回監所休養。

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