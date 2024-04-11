「亡母遭髒話問候」五股翁2刀刺死鬧事老友 新北地院國民法官判17年

新北市五股區一名葉姓老翁殺死前來登門鬧事的陳姓老友，新北地院國民法官今依殺人罪判處17年徒刑。記者林昭彰／翻攝

新北市五股區一間五金配件工廠的七旬葉姓老闆，去年5月13日因不堪相識多年、曾向他分租廠房的陳姓友人，就前年不願再分租廠房一事，跑到工廠找他理論、鬧事，還以髒話辱罵葉翁，情緒激憤下持桌上擺放的水果刀，連刺陳男面部及胸口2刀致死，新北地方法院國民法官今依殺人罪判處葉翁17年徒刑。

現年74歲的葉翁原交保在外，經過新北地院本周密集審理，國民法官合議庭心證漸成，今天上午開庭時，便當庭將葉翁收押，再經過一整天的開庭後，最後由國民法官合議庭進行評議，稍早作出上述判決。

現年74歲的葉翁，與案發時56歲的死者不僅相識多年且為同行，兩人原本交情不錯，葉翁在案發地租下廠房經營五金事業，還將1/3面積分租給陳男，同在該處居住、開業。後來陳男經常酒後鬧事，雙方漸生嫌隙，大去年葉翁不堪其擾，不願再分租工廠給陳男，陳男因此記恨在心，不時返回工廠找葉翁理論。

去年5月13日下午5時45分，心有不甘的陳男，再度騎機車到工廠找葉翁吵架，雙方爆發嚴重肢體衝突。過程中，陳男不僅嗆聲揚言要讓葉翁生意做不下去，還以髒話辱罵葉翁。後來葉翁開庭時辯稱，自己母親早逝，案發當天正好是母親節前一天，陳男卻以髒話問候自己母親，讓他瞬間理智斷線而犯案。