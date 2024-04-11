政院拚立「打詐專法」 本月送院會討論

財委會今日赴金管會考察打詐成效，「打詐專法」如何訂定，備受矚目，目前已知，打詐專法預計本月送行政院院會討論。

金管會主委黃天牧在答覆立委王鴻薇提問時證實，政院率相關部會的確近幾個月來正密集討論訂定專法，至於虛擬資產平台，目前主管機關已是證期局，今年9月會有專法草案出來，包括金融帳戶、電支帳戶、虛擬資產帳號這些，都會是規範重點。當可疑金流經過帳戶，如何給予銀行進一步了解、攔阻的授權，強化風控，甚至包括拒絕提供業務等等，透過專法的訂定都會更有力於銀行執行防詐。

莊琇媛回應民進黨籍立委李坤城提問表示，由於依銀行法第48條，不能洩露客戶的個資，這也會使銀行之間跨機構提供資料會面臨銀行法48條的限制；她指出，未來在打詐專法時，將會對這類問題予以突破，可透過專法的規定突破銀行法第48條的限制，但在此同時，銀行局也會為銀行訂定「授權子法」，例如規定，何種情境之下可被視為「可疑金流」，哪些可疑樣態發生時，就可引用專法規定來提供資料，以讓銀行有更明確的遵法依據。

莊琇媛指出，以前銀行提供客戶資料給警方，是依「洗錢防制」規定來處理，但這已屬於「後段」的調查，亦即客戶出現洗防問題之後再予以提供資料進行調查，但現在阻詐的「時效性」要更快，才會發揮更好的阻詐效果，專法若通過，以後會讓銀行在提供資訊時更沒有疑慮，不用等到民眾被詐騙之後才來提供資料，而且，各銀行之間依打詐專法能共享資料之後，AI也可因此取得更多資料來訓練防詐機制，打詐聯防也會更有效率；她也指出，未來若阻詐有成效，在公平待客不但不要扣分，還會加分。

另外，銀行局長莊琇媛在答覆立委賴士葆提問時表示，轉帳限制放寬，包括約定轉帳和ATM都有面臨「只有帳號，沒有戶名」的問題，在無法知道受款人是誰之下，對銀行而言會有辨識困難，雖然銀行局曾向銀行表，希望受款人名字能在ATM或匯款時都可顯現出來，但銀行認為仍有技術上的困難。

出身台北市副市長的民眾黨立委黃珊珊則表示，對民眾而言，捉到車手沒有意義，把錢留在銀行裡，讓民眾以後能把錢拿回來，才有意義，她建議由於銀行拿不到檢警調的資料，讓銀行端也可取得檢警調資料，把平台效率發揮到最高。