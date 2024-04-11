南市經發局前局長陳凱凌驚傳獄中自傷 易開罐拉環猛刺、胸口縫3針

台南經發局前局長陳凱凌。圖／本報系資料照

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄、性招待，二審遭判刑6年5個月，原預計今早要出庭，孰料，陳凱凌卻利用罐頭拉環鐵片自傷左胸口，同房受刑人發現後，趕緊通知管理員，並緊急送往市立醫院急診，經胸口縫3針治療後，並無生命危險，已被送回台南監獄。

南監指出，陳姓收容人近期情緒並無太大起伏，今早原有計畫要出庭，但卻突然發生自傷的情況，目前已派教誨師及心理師進一步輔導，同時收容在病舍療養；至於陳姓收容人是如何拿到罐頭拉環鐵片，以及自傷的詳細動機仍待進一步調查釐清。

經南監調查，陳姓收容人今早起床先走到洗澡上廁所的地方後，就摀著胸口回到自己的床舖上，另一名收容人發覺有異狀，趕緊按報告鈴通報，而管理員趕抵發現陳姓收容人左胸有流血的情況，才緊急送外醫治療。

陳凱凌因被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審全認罪遭判8年，上訴二審後改判刑6年5個月，目前已在押1年多時間，今原有預計要出庭，但因其自傷送醫改期，目前已回到台南監獄。

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