遭彈劾有內情？ 黃錦秋律師聲明盼爭清白

警政署政風室前主任、現高檢署檢察官黃錦秋被控邀偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及涂誠文的「睿森銀樓地下室」接受招待，檢察官評鑑委員會認為她違反檢察官倫理規範，法務部移送懲戒法院。監察院認為黃錦秋、王涂芝違反檢察官倫理及刑事訴訟法強制處分規定，9日彈劾2人，黃錦秋胞姊、律師黃秀惠律師今發聲明為妹妹抱不平。

職務法庭審理黃錦秋案時，黃錦秋稱自己沒去過88會館，但承認兩度到睿森銀樓地下室的KTV，但她表示該處KTV有營業登記、公開營業，且同事也有付錢，否認接受招待。

黃女說，唱KTV時雖未花費，但她則是付了1萬9千元的餐費，也有提供抽獎、市價5萬的蘋果手機，同事不會再跟她要唱歌的費用。不僅否認去過88會館、認識郭哲敏，黃錦秋更指郭哲敏在2020年時沒有地下匯兌的案件紀錄，只有十多年前因重利案獲緩刑，涂誠文那時也沒有前科，法務部怎麼能說她接受招待？

黃錦秋不斷強調這是政風室單純的吃飯，沒有其他人參加，她好奇如果法務部說有人招待她，究竟是誰招待的？「至今都沒講什麼人，我搞不懂」

黃錦秋的姊姊黃秀惠律師的聲明質疑：法務部、新北地檢，這些負責犯罪偵查的機關，案件調查1年多了，居然沒有發現王涂芝早在2022年3月份就發拘票，在已核發拘票，沒有不得執行之情形下，強令警方不得執行拘提，硬生生把人放了。所以法務部到底為什麼要包庇王涂芝，大家應該要深究一下吧。

聲明指稱，王涂芝為什麼要害黃錦秋？因為黃錦秋擋了他們一堆人的財路，所以大家分工合作，一方面由林秉文找簡姓記者來放消息，說黃錦秋是為了包庇「華少」集團來「陷害無辜的」郭哲敏，但「華少」集團是誰？跟黃錦秋有什麼關係，查了1年多了，什麼東西也交待不出來。

王涂芝的部分就是拖住警方不讓執行，警方要動手就通知人跑。其中最關鍵的是把黃錦秋這個大石頭搬開，所以先用黃錦秋有去過88來處決她。