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不爽前女友有新歡...拿開山刀砍死人腸外露 他幫朋友尋仇慘關10年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

越南移工團文楊不滿女友分手後和同鄉的潘姓移工交往，前年拿開山刀猛砍潘致死，二審另案判刑15年；同案被告、持鐵棍打人的移工阮黃輝一審判刑12年，二審改判10年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

團文楊不滿前女友分手後，即與潘交往，兩人發生爭執，他2022年9月2日先和阮黃輝、同案被告黎文大從公司宿舍拿開山刀、四角鐵棍，隔天凌晨再前往潘的租屋處；團文楊、阮黃輝上樓踹開潘的房門，團一進入房間就拿開山刀猛力朝潘揮砍，導致潘腸道外露。

阮黃輝則拿鐵棍毆打潘，團文楊再猛砍潘的肩膀、背部、手臂、右大腿，並砍斷潘的右臂動脈，之後逃離現場，潘因大量出血當場死亡。一審認為團文楊手段凶殘，冷血行徑令人髮指，阮黃輝參與殺人犯行，且2人逕自離開現場，並於偵查之初逃避查緝、滅證，團文楊剝奪潘寶貴生命，並使家屬痛失親人而不願和解，阮犯後僅坦承共同傷害犯行，並與潘的家屬和解，賠償40萬元。

一審依殺人罪判團文楊無期徒刑，褫奪公權終身，阮黃輝則判刑12年，兩人執行完畢或赦免後驅逐出境，至於黎文大部分則公訴不受理。二審改判團文楊15年徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境，案件上訴三審審理中。

二審認為阮黃輝犯罪手段尚非凶殘，且他不是主導犯罪的地位，改依殺人罪判刑10年，執行完畢或赦免後驅逐出境，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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分手 殺人 移工

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