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88會館之亂 監院彈劾2女檢

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

警政署前政風室主任、高檢署檢察官黃錦秋。圖／聯合報系資料照
警政署前政風室主任、高檢署檢察官黃錦秋。圖／聯合報系資料照
監察院昨天表示，警政署前政風室主任、高檢署檢察官黃錦秋及新北地檢署檢察官王涂芝，先前捲入八八會館招待所之亂，王涂芝更涉及在偵辦郭哲敏洗錢案時，明知移民署四次通報郭入出國訊息，卻還指示放行，讓郭潛逃國外，且每次郭通關後，王皆未要求執行人員記載不執行之事由及繳回拘票，監院已通過對兩人發起的彈劾案。

彈劾案文表示，二○二○年一月十七日晚上，警政署政風室於台北市極品軒餐廳舉辦年終尾牙餐宴，王涂芝、黃錦秋皆受邀赴宴。

餐宴結束之後，黃錦秋、王涂芝等九人，分批搭車前往台北市東區某私人招待所，且無償接受招待。事後發現上開唱歌、飲宴之地點，為地下匯兌業者郭哲敏管領之「八八會館」。

監察院彈劾案文指出，黃錦秋與王涂芝除了出入「八八會館」外，另有出入地下匯兌業者涂誠文實際管領「睿森銀樓地下室」紀錄，均有證據可查，有重大違失。

彈劾案文表示，王涂芝在該案偵查初期，認定郭哲敏等人犯罪嫌疑重大，有逃亡及串供、滅證之虞的具體事證，有拘提之必要而簽發拘票，還限制其出境、出海，郭哲敏卻仍頻繁出入國，可預見其隨時可能潛逃海外，卻仍任由郭哲敏正常通關，且後續也未依法指示執行人員記載執行結果並繳回拘票，違反檢察官倫理規範，情節重大。

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