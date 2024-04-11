高虹安涉貪案／小兔：高鐵票10元手續費要助理自付

新竹市長高虹安昨天前往台北地方法院出庭。記者曾原信／攝影 新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨傳喚高前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟繼續作證。黃女證稱，高零用金帳看得清清楚楚，助理去超商拿高鐵票的10元手續費，也認為應由助理負擔，看帳會碎碎念。

合議庭也安排高虹案前立委辦公室主任陳奐宇、法務主任陳昱愷作證，不過庭審時間冗長，從早上9時30分到傍晚6時，陳奐宇未作證完畢，高虹安沒機會說話。

高的律師陳宗豪提示卷內帳本表格，並針對高前國會辦公室公關主任王郁文帳項請黃惠玟作證。黃說，一開始她記帳並不清楚，後來高虹安要求一定要記到清清楚楚，高對零用金出帳有意見時會碎念。

律師再提示王郁文曾稱零用金可自行決定筆錄，黃惠玟說那是感覺問題，稱自己連10元都沒有決定權；高告訴她，助理去超商拿高鐵票的10元手續費，應要助理自行負擔。

黃惠玟說，高虹安有一天突然覺得洗頭錢、吃飯錢要自己付，就在內帳上勾選出個人應付的，付了再要求她把帳銷掉；高會盯著帳說「妳要把那個刪掉啊」，因此整分帳要重新算過。

黃惠玟稱，零用金的錢也用在黨部，如助理搭高鐵去台中的高鐵票10元手續費、黨部辦活動給廠商搭舞台的錢轉帳手續費、台中黨部拜拜買水果與金紙錢、開張的裝潢費，「黨部不願付的就從零用金出」。

儘管昨已是3月以來高虹安第4次出庭，場外仍有17名里長聲援。高說，「一切配合司法程序，相信法官會依據法律和客觀事實證據判斷」，市政不會有任何延誤，都按施政藍圖、既定步調在走，這一年多來，已逐漸證明許多政策的效益，相信市民會愈來愈有感，自己和市府團隊一切以市政為最優先、市民福祉為最大考量。