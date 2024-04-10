高虹安3月以來第4次北上出庭 竹市17名里長場外聲援

台北地方法院今天審理新竹市長高虹安任職立委期間涉詐助理費案件，高虹安請假北上出庭，預計到晚上結束。場外則依舊有多名里長到場聲援，有17名里長參與陣仗頗大，未因已經是3月以來高虹安第4次出庭而減少，再度引起地方政界關注。

據了解，今天參與聲援的里長包含新竹市東區里長聯誼會長林俊縢、立功里長郭天寶、建功里長邱漢奇、武功里長陳海鋒、軍功里長潘柏璋、光明里長趙強、文華里張金滄、龍山里長陳宣孝、錦華里長黃玉卿、光復里長陳駿翔、復中里長王峯清、金山里長饒彬義、東勢里長周彥甫、親仁里長李臺生、柴橋里長黃桂蘭、下竹里長鄭勁譹、新興里長沈威志、湖濱里長陳牡丹、新莊里長盧秋永等。

民眾黨新竹市議員李國璋每次都北院聲援，跟著聲援者一起高舉「政治迫害」、「違法起訴」、「司法不公」與「未審先判」等口號標語，直指高虹安助理費案偵查過程有明顯政治干預、洩露消息帶輿論風向試圖干預審判等現象。

李國璋說，北上聲援高虹安的里長都是自願參與，今天是第4次聲援，里長以東區為主，有的里長參與過多次，也有里長是第一次來加油打氣。民眾黨籍新竹縣寶山鄉民代表鍾嘉祐也跨縣市力挺。

今天到北院外聲援的光明里長趙強說，確實感受到高虹安對新竹市的用心，不像以前的市府只做大家看得到的地方，這是最大的不同，並認為「司法不能為政治或官位服務」。

民進黨新竹市議員曾資程從里長出身，他認為部分里長北上聲援高虹安並不意外，因為一市之長擁有行政資源，或是與地方互動累積的人情之常，也有可能是里長間相約，礙於情面而前往。