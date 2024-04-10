被對手檢舉賄選一審判當選無效 屏東東港鎮長黃禎祥上訴高院逆轉

本屆屏東縣東港鎮長選舉落選人林漢丑，以鎮長當選人黃禎祥在選前未收到邀請，也與某鎮民A2素不相識，就參加A2入厝餐會，拿出1600元向A2賄選，屏東地院審理後認定黃為圖勝選，對有投票權之人交付賄賂，判當選無效。黃上訴後，高院今天判決廢棄原判決，黃當選有效確定，黃得知逆轉後感謝司法還他清白。

2022年屏東縣東港鎮長選舉，共2人登記，民進黨籍的前東港區漁會總幹事林漢丑拿下8748票，無黨籍黃禎祥以1萬6098票當選，兩人相差7350票。林漢丑選後以黃禎祥涉及賄選向屏東地院提當選無效之訴，地院去年9月認定黃為了圖勝選，對有投票權民眾交付賄賂，當選無效成立，黃不服上訴高院。