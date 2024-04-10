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被對手檢舉賄選一審判當選無效 屏東東港鎮長黃禎祥上訴高院逆轉

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

本屆屏東縣東港鎮長選舉落選人林漢丑，以鎮長當選人黃禎祥在選前未收到邀請，也與某鎮民A2素不相識，就參加A2入厝餐會，拿出1600元向A2賄選，屏東地院審理後認定黃為圖勝選，對有投票權之人交付賄賂，判當選無效。黃上訴後，高院今天判決廢棄原判決，黃當選有效確定，黃得知逆轉後感謝司法還他清白。

2022年屏東縣東港鎮長選舉，共2人登記，民進黨籍的前東港區漁會總幹事林漢丑拿下8748票，無黨籍黃禎祥以1萬6098票當選，兩人相差7350票。林漢丑選後以黃禎祥涉及賄選向屏東地院提當選無效之訴，地院去年9月認定黃為了圖勝選，對有投票權民眾交付賄賂，當選無效成立，黃不服上訴高院。

黃禎祥說，他與A2並非素不相識，參加A2的入厝餐會，沒有偕同競選團隊，是基於私交到場祝賀並致贈禮金1600元，沒有交付賄款影響選情，此部分經屏東地檢署處分不起訴，高雄高分檢也駁回再議；目前只知道判決主文，不知廢棄原判決理由，感謝司法還他清白，也放下心中一塊石頭。

屏東縣東港鎮長黃禎祥被控賄選，屏東地院一審判決當選無效，黃上訴高院今天判決逆轉。圖／報系資料照
屏東縣東港鎮長黃禎祥被控賄選，屏東地院一審判決當選無效，黃上訴高院今天判決逆轉。圖／報系資料照

屏東縣 東港 當選無效

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