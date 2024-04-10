夫為妻買票涉賄選 嘉義新港鄉代何文珊當選無效確定

嘉義縣新港鄉代何文珊因丈夫為求其當選，前年涉及現金賄選被起訴，檢方對何文珊提當選無效之訴，一審認為何文珊不知丈夫賄選，有違常理，判她當選無效，何文珊不服上訴，台南高分院今駁回上訴，不得上訴，何文珊當選無效確定。

台南高分院指出，如候選人就與其有關賄選行為有參與、授意，或已知情而仍未禁止而容任其發生者，則候選人主觀上既有藉此擴大其競選活動範圍的認識與預期，客觀上也有假他人賄選行為，為自己爭取更多選票，即應視為當選人本人所為，得依修正前選罷法第120條第1項規定訴請宣告其當選無效。

台南高分院表示，嘉義地檢署檢察官主張何文珊參與選舉，其夫洪茂睿自己，或洪茂睿與洪向茂共同為何文珊向有投票權之人賄選，經證人或嘉義地院判決證述明確，且有賄款扣案可證，應非子虛。

又檢方主張，何文珊對於丈夫的賄選行為，知情且授意為之，或至少有容許及不違背其本意事實，經合議庭綜合兩造辯論及調查證據結果，認定兩人為夫妻關係，洪茂睿於妻子競選總部成立大會出現，更在其他候選人造勢場合公開為妻子站台助選，除為情感及事業生命共同體外，洪茂睿也曾擔任新港鄉代，對選舉及地方事務經驗甚為豐富，他就倘因賄選遭查獲，除自己將被判刑外，也會殃及妻子等情所知甚明。

且洪茂睿居於主導地位而為妻子賄選，其賄選利益也歸於妻子，豈有可能未就此重大事項在事前與妻子商議及達成共識，即甘冒其風險擅自作主為她賄選，並致她也遭訴請當選無效困境，因而認何文珊對於洪茂睿賄選是事先知情，並容任洪茂睿為她賄選。