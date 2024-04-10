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選民入厝送紅包！東港鎮長被對手控買票 改判當選有效確定

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣東港鎮長黃禎祥被控在參加選民入厝餐會時，趁機致贈1600元紅包買票，當時黃的對手林漢丑質疑黃買票勝選，對黃提起當選無效之訴，一審屏東地院審理後，判決黃禎祥當選無效，今高雄高分院宣判，廢棄原判決，黃禎祥當選有效確定。

林漢丑主張，黃禎祥在2022年11月5日晚間9時許，未受邀請出席選民的入厝餐會，當場拿出1600元向舉辦餐會的選民行賄，已涉嫌買票。

屏東地院審理時，黃禎祥喊冤，稱他本就認識入厝餐會的選民，當天他基於私交到場，並致贈禮金，沒有交付賄款影響選情，此部分經屏東地檢署處分不起訴，高雄高分檢也駁回再議，可見並未構成賄選。

不過，收下紅包的選民則否認跟黃禎祥熟識，稱他是經由朋友介紹才認識黃，當天僅邀親友、廠商參與新居入厝，並未邀請黃禎祥到場，原本預計不收紅包，但黃堅決要送，他也說選舉期間這樣不好，是剛好其他朋友也有包紅包，他才收下。

法官發現，黃在此案偵辦時，先否認致贈禮金，之後又改稱交付2000元紅包，但當時選民未收下，到了法院後，又不爭執有交付1600元給選民，反觀收下紅包的選民，從警詢、偵訊都承認有收下1600元，黃的供詞有反覆、不一。

法官依據選民供述，認為兩人是在黃禎祥參選後經友人介紹認識，兩人並無任何交情，黃到場後向與會者拜票，還於散場前交付1600元，讓選民產生心理壓力，藉此影響投票意向，已構成賄，判他當選無效。

屏東縣東港鎮長黃禎祥賄選，一審屏東地院判決當選無效，黃上訴後，判決當選有效。圖／報系資料照
屏東縣東港鎮長黃禎祥賄選，一審屏東地院判決當選無效，黃上訴後，判決當選有效。圖／報系資料照

屏東縣 東港 紅包

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