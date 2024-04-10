星城Online玩家鑽漏洞不法賺22億星幣 法院判給付19億餘星幣

星城Online遊戲館大鬧西遊，去年4月遊戲改版出現漏洞，「FREE GAME」挑戰模式押注「銀幣」後強制斷線，再重新登入，系統竟以「星幣」結算遊戲彩金，1星幣可兌換100銀幣，李男等4名玩家，利用遊戲漏洞，12天內共下注3430次，獲得22億餘星幣，網銀國際公司提告求償。士林地方法院判決，網銀公司應負10%責任，李男等4人應給付19億餘星幣。

網銀公司主張，此遊戲玩家自由選擇銀幣或星幣壓住，進行吃角子老虎遊戲，挑戰成功會給予相對應遊戲幣，李男等4人，去年4月間明知「FREE GAME」挑戰模式押注後強制斷線，將出現不同幣值的星幣結算遊玩結果，故意利用此遊戲漏洞，反覆執行遊戲，獲取大量星幣並移轉或使用，違反遊戲使用者條款、遊戲管理規章，請求4人給付22億餘星幣。

李男等人主張，原本遊戲只能押星幣，改版後可以押銀幣遊玩，他們沒有用外掛程式，完全依遊戲程式既有允許功能操作，沒有違背善良風俗，網銀公司沒有告知這是遊戲漏洞，也未通知限期改善，無法知悉是遊戲漏洞還是遊戲製作者故意留存或為程式設計瑕疵。

法官指出，此遊戲提供玩家進行類似吃角子老虎之射擊性遊戲，市售遊戲點數1點1元，1點得兌換100星幣，1星幣得兌換100銀幣，李男等人去年4月2日起，短短12天，依遊戲漏洞分別操作1687次、500次、490次、753次，各獲得10億4878萬1596星幣、3億4253萬6978星幣、4億5197萬2502星幣、3億6448萬8676星幣，共22億餘星幣，再分別以1元得換140星幣出售星幣，轉售獲利共計1千5百多萬餘元。