兒抽脂成植物人開記者會遭診所創辦人饒自強求償2千萬 二審也免賠

徐姓大學生2018年在母親陪同下前往忠孝順風美醫診所抽脂，徐麻醉後休克，被緊急轉送台大醫院，徐父事後邀台北市議員林瑞圖開記者會，控手術當天無麻醉醫師在場，是「典型的醫美詐欺案件」。順風美醫診所集團品牌創辦人饒自強認為集團商譽受損，忠孝分店還停業，提告求償2871萬5108元，一審駁回，台灣高等法院今駁回饒上訴。

饒自強曾經擔任航空公司機長7年，去年3月16日順風飛行俱樂部發生墜機事故，飛行教官林國裕、參與體驗飛行的日籍學員本田英希當場身亡，饒也捲入風波。

徐父表示，兒子2018年5月15日麻醉手術後因缺氧性腦病變而成植物人，忠孝順風美醫診所事後非但不願向他說明病情，還屢次拒絕提供兒子的病歷，他不得已才尋求林瑞圖和衛生主管機關協助。徐父說，饒自強不到記者會現場說明，現在竟然反稱他故意發表不實言論，實在沒道理。

徐父稱，饒在台北地院言詞辯論時主張受讓順風美醫集團各診所受有營業損失的債權，但他在記者會中所指控的對象是忠孝順風美醫診所，與板橋、林口、桃園、竹北、台中、高雄順風美醫診所無關，且2017年至2019年各診所純益率均為20％，並無損失。

北院認為，記者會指「由不具醫師資格的人郭小姐出面，來做諮詢診視」、「在手術當天卻是完全沒有麻醉醫師在場」、「遲延3個多小時才把徐同學送到醫院」、「這個診所人員說病歷在台中沒有辦法給，後來隔了兩天，又改變說詞說，診所已經沒有病歷了」、「饒自強先生，還有就是陳志軒醫師，以及當天不具任何麻醉醫師資格的人在場施予麻醉，以及沒有任何醫師資格的郭小姐對違反醫師法做診治」，是在描述徐就診、手術及後續相關過程，屬事實陳述。

對於「這當然是一個典型的這個醫美詐欺的一個案件」的言論，北院認為屬於意見表達，雖然用詞有些聳動，但並非全然無憑的謾罵，且與醫療法規、民眾就診權益等公共議題相關，屬對可受公評之事發表言論，饒自強主張言論侵害他的名譽、集團商譽無據，判饒敗訴。

饒不服一審判決，提上訴。高院審理後認為，徐當初是由不具醫師資格的郭姓女客服負責諮詢並抽血，陳姓麻醉師再護理師麻醉時不在現場，徐家人事後向診所申請調取病歷遭拒，且徐在簽立手術及麻醉同意書時未滿20歲，未經法定代理人簽名，診所也沒向法定代理人說明手術風險，違反醫療法第63條規定。而張姓員工在麻醉時沒製作紀錄，違反護理人員法，也經台北市衛生局開罰，可見徐父的言論是事實。

高院指診所在3小時候才將徐送抵台大醫院急診，是否有延遲送醫，是可受公評之事，徐父未侵害饒自強的權利，也非造謠，饒宣稱徐父的言論違反廣播電視法、社會秩序維護法，都無根據。