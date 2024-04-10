快訊

花蓮大地震後「位移」…玉山也長高？這裡抬升45.1公分

桌球／與江宏傑和解無用！福原愛「奧運球評」工作遭另一女神取代

康老師愛貓「妞妞」現身！天王星拆除停工…現場播貓叫聲誘捕

玩家鑽漏洞賺虛擬幣 法院判給付逾19億星幣

中央社／ 台北10日電

李男等4名「星城Online」遊戲玩家，鑽遊戲漏洞以獲得虛擬遊戲幣「星幣」轉售牟利，致遊戲公司「網銀國際」受損，因此提告求償。士院日前判李男等人須給付19億餘星幣。

網銀國際股份有限公司主張，「星城Online」遊戲館「大鬧西遊」，其中虛擬遊戲幣分付費使用的「星幣」、免費贈送的「銀幣」，玩家可用2種幣進行吃角子老虎遊戲，玩家押注星幣，若挑戰成功即獲得星幣，押注銀幣即獲得銀幣。

遊玩過程中，玩家進入「FREE GAME」挑戰模式，押注後強制斷線，系統仍會持續運作，並把遊戲結果簡訊通知玩家，等到玩家再度登入遊戲後，會出現不同幣值的遊戲幣等遊戲漏洞。

李男等4人於民國112年4月2日至13日利用遊戲漏洞，反覆以銀幣押注共3430次，藉此獲得大量星幣，致公司受損，因此請求李男等人給付共計22億777萬9752星幣。

李男等人抗辯，依照程式既有且允許的功能操作，此遊戲漏洞的產生原因，應歸責於網銀公司；此外，他們不具備電腦系統等專業知識，無法知悉此遊戲漏洞是否為遊戲製作者故意留存，或為程式設計的瑕疵。

李男等人表示，適逢遊戲改版，原先遊戲規則僅能以星幣押注，改版後開放以銀幣押注，並不能預見會出現遊戲漏洞，以為是對玩家的補償。

士林地方法院認為，每1枚星幣可獲得100枚銀幣，即便遊戲幣僅能於遊戲內使用，但具有「移轉功能」，玩家可私下進行買賣交易，具有一定市場價值。

士院認為，李男等人非新手玩家，應當知悉遊戲漏洞非正常狀況，且在短短12天內把獲得的鉅額星幣轉售他人獲利，以140星幣賣1元的價格出售，共計獲利1574萬餘元，應負起損害賠償責任。

士院審酌網銀公司應負起10%的過失責任，因此判決李男等人應給付19億8700萬1776星幣，仍可上訴。

網路遊戲

延伸閱讀

勾結詐團吸金數億！ACE王牌交易所虛擬幣詐騙 北檢第3波偵搜訊問營銷成員14人

士院法官吸乳女書記官喊「再5分鐘就好」 他聲請換法院審理成功

離婚官司纏訟 夏克立士院出庭：婦女節快樂

多達5人遭性騷！「再吸5分鐘」庭長不只涉吸乳、碰私處 由司法院移送監察院

相關新聞

指高虹安看帳看很細 小兔：她對超商高鐵票10元手續費碎碎念

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，合議庭今天繼續傳喚高的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證。黃女在法庭爆料，高虹安...

兒抽脂成植物人開記者會遭診所創辦人饒自強求償2千萬 二審也免賠

徐姓大學生2018年在母親陪同下前往忠孝順風美醫診所抽脂，徐麻醉後休克，被緊急轉送台大醫院，徐父事後邀台北市議員林瑞圖開...

泌尿科醫師出軌護理師「不可愧對上帝」不離婚 法官判離但免贍養費

知名泌尿科醫師遭妻子指控數度外遇、多次家暴，且和護理師出軌十多年，民事判賠45萬元，妻子訴請離婚。士林地方法院認為，這段...

美食部落格質疑台南拉麵店「灌票」挨告 檢依加重誹謗起訴

台南「北極星拉麵」去年獲選臉書粉專網友票選，名列「台南20名拉麵」，然而，擁有14萬人追蹤的美食部落客「愛吃輝」去吃後批...

星城Online玩家鑽漏洞不法賺22億星幣 法院判給付19億餘星幣

星城Online遊戲館大鬧西遊，去年4月遊戲改版出現漏洞，「FREE GAME」挑戰模式押注「銀幣」後強制斷線，再重新登...

台肥前董座、老總重複申請差旅費達140萬 調解後獲緩起訴

台灣肥料股份有限公司前董事長康信鴻、前總經理黃耀興於2017至2019年間，各別5次藉由參與董事會名義，重複向台肥公司申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。