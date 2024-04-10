泌尿科醫師出軌護理師「不可愧對上帝」不離婚 法官判離但免贍養費

知名泌尿科醫師遭妻子指控數度外遇、多次家暴，且和護理師出軌十多年，民事判賠45萬元，妻子訴請離婚。士林地方法院認為，這段感情已嚴重破壞，難以繼續共同生活，婚姻所生破綻無回復希望，判准離婚，但妻子非全無資力之人，醫師不用給贍養費。

妻子主張，兩人結婚40多年，育有3子，醫師數度外遇，多次對她施暴，包含抓頭撞牆、辱罵「三字經」，揚言要宰了她，且聲請保護令獲准，加上醫師出軌診所護理師，已達13年，民事判決2人連帶賠償45萬元確定，但仍未獲得賠償，無奈向民事執行處聲請強制執行。

妻子指出，醫師還對她提出妨害秘密告訴（檢方不起訴），抹黑她是善妒之人，全部抹煞她辛苦持家，更遭悄悄退出健保、勞保；2020年前醫師每月交付30萬元付房貸及家用，但迄今已38月未給付分文，將她踢出勞健保，讓他自生自滅，訴請離婚，每月支付5萬元的贍養費。

醫師主張，不想離婚也不能離婚「我不可以愧對上帝 」、「我不顧自己的身心健康，把一個人當成自己，為何我要付贍養費」。