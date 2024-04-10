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搞烏龍！嘉義市府查獲醫療不實廣告 未確認裁罰她60萬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

嘉義市政府前年接獲檢舉，IG社群中Kemy_chien帳號刊登「銀離子防臭襪系列」等產品涉及醫療效能廣告衛生局疑簡姓女子為貼文者，通知簡女到局內陳述意見，但當天簡沒看清貼文，草率簽名後離去，被依違反醫療器材管理法裁處60萬元，提訴願喊冤遭駁回後，近日再向高雄高等行政法院提起行政訴訟，終於獲得勝訴。

判決指出，簡自白曾使用IG帳號「Kemychien」簡潔百方七天襪，刊登襪子相關廣告訊息，使用中國原廠文案，但貼文有宣導「腳部疾病應尋求專業醫師治療，襪子非藥物」，且2019年刊登效益不彰後，已二年未使用，當時行政院公平交易委員會僅要求限期改善，並未科以罰鍰，簡自以為此案已結束。

沒想到，前年2月中，簡接獲嘉義市政府衛生局寄來行政處分前通知陳述意見書，因適逢疫情期間，2月24日簡僅於衛生局一樓大廳說明，謝姓承辦員給予數篇檢舉貼文閱覽，但因檢舉資料無法帶回確認，簡當下欲儘早離去接送小孩，以為限期改善即可，不疑有他簽名，怎料，被衛生局處以60萬元罰鍰。

在此之後，簡雖已刪除「Kemychien」帳號內所有貼文、粉絲及追蹤名單，但詭異的是，10月下旬簡仍接獲公平會寄來檢舉通知書函，意旨她以「Kemy_chien」、「Kemy.chien」帳號，在IG社群上刊登數篇內含醫療效能敘述的商品廣告。

簡這才驚覺，嘉義市衛生局與公平會所提供的檢舉帳號，與她所持帳號根本並不相同，因承辦員告知違法醫療器材管理法為1案1罰，也就是可連續處以罰鍰，簡這才驚覺事態嚴重，趕緊於前年12月中向派出所報案，說明有人盜用她的照片，以近似英文名字的帳號刊登廣告。

簡表示，過去從事會計工作，長期使用辦公室電腦登入臉書、IG等帳戶，並儲存登入帳密，離職時未登出，恐遭有心人士使用，而她2021年就曾發生過LINE帳號名稱及大頭照遭他人盜用的離譜情況。

此外，簡還說，自己獨資販賣襪子利潤並不豐厚，無法獨自一人製作精美廣告，因此，IG所刊文案使用中國原廠，並非出於故意。

經高高行調查，疫情期間，謝姓承辦員於衛生局大廳向簡訪談時，當場並沒有與簡以行動電話登入IG網站，確認簡為貼文帳號，且未意識簡帳號名稱僅近似該貼文者，並不相同，而當下僅供快速翻閱檢舉內容，臨時性的訪談環境、設備，高高行認為，簡主張資料檢閱時間不足，尚屬可信。

高高行審酌，嘉義市政府僅提出簡的訪談內容作為裁罰論據，但卻未提出確認簡本人刊登違章廣告的實質證據，基於行政罰領域就舉證責任所應適用的無責任推定原則，難認簡確實有違反醫療器材管理法的行為，因此裁罰60萬元罰鍰，難認適法。故簡訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應與准許。

嘉義市衛生局外觀。圖／翻攝Google map
嘉義市衛生局外觀。圖／翻攝Google map

嘉義 廣告 衛生局

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