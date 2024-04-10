和監視器業者掛勾拿假發票詐公費 台中警局少年隊涉貪2交保

台中市警察局少年隊傳出貪汙弊案，檢調接獲檢舉查出田姓、張姓2名偵查佐涉嫌利用偵辦刑案期間，和民間監視器的業者合作，以浮報、虛報租借器材數量等開立不實發票，詐領台中市政府公務費用，檢方昨搜索少年隊後，複訊後命田、張均各10萬元交保，2名業者6萬元、3萬元交保。

台中地檢署指出，全案由檢察官吳昇峰檢察官9日指揮中檢中案支援中心、調查局中機站、警政署政風室及台中市政府警察局等，偵辦台中市警局少年隊田姓、張姓偵查佐等人，涉嫌利用偵辦案件機會浮報、虛報器材費用不實發票，向台中市府詐領刑事辦案工作費。

據了解，田姓、黃姓偵查佐於2022年間，因偵辦刑事案件有需要而向民間的監視器業者承租器材，卻和對方掛鉤，在租借的數量上有明顯浮報實際需求的數量，業者也配合開立不實發票，藉此讓2名偵查佐向台中市政府詐領金額。

由於檢舉事證明確，檢調昨天9日指揮搜索少年隊、涉案洪姓業者及其黃姓員工，4人對於客觀事證均配合調查，但就是否有貪汙犯意仍有所爭執，初步了解田、張涉貪金額可能不到5萬元，但實際數字仍待清查。

中檢說，檢察官訊問後，認為田姓、張姓偵查佐，及洪姓、黃姓業者等人均涉嫌違反貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條公務員登載不實、第215條業務登載不實及違反商業會計法第71條第1款等罪嫌重大。