台中市警局爆貪汙 少年隊2偵查佐詐領刑事辦案工作費10萬交保

台中市警察局少年隊傳出貪汙弊案，檢調接獲檢舉查出田姓、張姓2名偵查佐涉嫌利用偵辦刑案期間，趁機以浮報、虛報器材費用等不實發票，與2名業者合作向台中市政府詐領款項，檢方昨搜索少年隊，訊後依貪汙等罪嫌命田、張均各10萬元交保，另2名業者6萬元、3萬元交保。

台中地檢署今發新聞稿指出，全案由檢察官吳昇峰檢察官9日指揮中檢中案支援中心、調查局中機站、警政署政風室及台中市政府警察局等，偵辦台中市警局少年隊田姓、張姓偵查佐等人，涉嫌利用偵辦案件機會浮報、虛報器材費用不實發票，向台中市府詐領刑事辦案工作費。

中檢說，檢察官訊問後，認為田姓、張姓偵查佐，及洪姓、黃姓業者等人均涉嫌違反貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條公務員登載不實、第215條業務登載不實及違反商業會計法第71條第1款等罪嫌重大。