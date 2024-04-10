聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中市警局爆貪汙 少年隊2偵查佐詐領刑事辦案工作費10萬交保
台中市警察局少年隊傳出貪汙弊案，檢調接獲檢舉查出田姓、張姓2名偵查佐涉嫌利用偵辦刑案期間，趁機以浮報、虛報器材費用等不實發票，與2名業者合作向台中市政府詐領款項，檢方昨搜索少年隊，訊後依貪汙等罪嫌命田、張均各10萬元交保，另2名業者6萬元、3萬元交保。
台中地檢署今發新聞稿指出，全案由檢察官吳昇峰檢察官9日指揮中檢中案支援中心、調查局中機站、警政署政風室及台中市政府警察局等，偵辦台中市警局少年隊田姓、張姓偵查佐等人，涉嫌利用偵辦案件機會浮報、虛報器材費用不實發票，向台中市府詐領刑事辦案工作費。
中檢說，檢察官訊問後，認為田姓、張姓偵查佐，及洪姓、黃姓業者等人均涉嫌違反貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條公務員登載不實、第215條業務登載不實及違反商業會計法第71條第1款等罪嫌重大。
但檢方認為4人均無羈押必要，訊後諭知田姓、張姓偵查佐均各10萬元交保，洪姓、黃姓業者各6萬元、3萬元交保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言